昔回台高唱海陸軍歌 美籍華裔男染毒被逮

台北市刑大偵5隊查獲男子汲毓翰涉嫌栽種大麻。〔謝明俊翻攝〕

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台北市刑大偵5隊查獲男子汲毓翰涉嫌栽種大麻，查獲大麻活株一株。〔謝明俊攝〕
台北市刑大偵5隊查獲男子汲毓翰涉嫌栽種大麻，查獲乾躁大麻。〔謝明俊攝〕
台北市刑大偵5隊查獲男子汲毓翰涉嫌栽種大麻，查扣栽種大麻工具等物品。〔謝明俊攝〕

４３歲男子汲毓翰，１０幾歲就移民美國住了２０年後，卻決定要回到出生地台灣發展，並入伍海軍陸戰隊服義務役，汲某退伍後在台北某連鎖炸雞店工作維生，卻私自在北市大同區租住處栽種大麻供自己吸食，台北市刑大偵５隊獲報布線追查，７日下午前往汲某住處搜索，查獲大麻活株等證物。連同余姓女友一併被捕送辦。

出生在台灣的男子汲毓翰，１０幾歲時就隨家人移民美國，在美居住２０年，並在當地成婚後，８年前突然想要回台發展，由於當時汲某是３５歲，距離解除役齡的３７歲，還有２年，所以依法律規定還得入伍服義務役，汲某遵從規定進入海軍陸戰隊服役，並在屏東龍泉基地接受入伍訓，還曾引來媒體報導，稱讚汲某愛國不落人後。

台北市刑大偵５隊是在月前接獲線報，指稱汲某在北市大同區延平北路一段租處栽種大麻，警方布線追查後，７日下午持士林地方法院核發的搜索票，前往搜查，當場查獲大麻活株1株、大麻成品淨重約4公克、種植器具1批（含風扇、燈具、溫溼度計、灑水器、植物生長帳蓬等證物。

警方調查，汲嫌定居美國20年，為旅美歸國華裔，在旅美期間，因美國部分州郡將娛樂用及醫藥用大麻合法化，汲某藉由網路社群、論壇等管道取得相關栽種大麻技術，歸國服役後，並利用余姓女友所任職的公司代收大麻種植器具，並一同在外租屋非法種植大麻。偵詢後，警方將兩人違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

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(中時 )

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