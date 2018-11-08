華信航空拚了！雙11送999元折扣

華信航空首度推出雙11購物優惠，送出國內線機票999元折扣。（華信航空提供）

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中時

想出遊的人有福了！華信航空搭上雙11「光棍節」購物熱潮，首度推出促銷活動，送出國內航線全線優惠，民眾可於華信官網取得折扣碼，並在華信APP上使用999元專屬的機票優惠折扣，搶到賺到！

想到澎湖參加花火節？還是到花東泡溫泉？或喜歡金門歷史巡禮？這些心願將有機會實現！華信航空為回饋旅客，首次推出雙11優惠，11月11日一整天，每當時鐘的分針指到11，華信官網 （www.mandarin-airlines.com） 首頁橫幅就會出現折扣碼，每次顯示11分鐘，民眾可把握24次機會記下折扣碼。

旅客取得折扣碼後，於2018年11月12日至11月16日期間，使用「華信航空APP」購買全額機票，輸入折扣碼就可立即折抵999元。訂位購票完成後，該優惠機票限當日當班次有效，詳情請參考華信航空官網、華信手機APP首頁。

華信航空總經理曹志芬表示，台東、花蓮、澎湖、金門航線一直是華信熱賣的航點，旅客若搶到華信推出的999元折扣優惠，再加上觀光局推出的「前進宜花東．高屏暖冬遊」專案，11、12月遊花蓮、台東可說是大省特省、經濟實惠。

華信航空飛航國內台北、台中、金門、馬公、台東、高雄、花蓮7個航點，每周約320班，航班相當密集，國內旅遊行程安排更便利。

想搶折扣、省荷包，請趕快下載華信航空APP：

iOS： https://goo.gl/1iWen2

Android： https://goo.gl/MjWEqP

(中時 )

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