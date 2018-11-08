新北》藍綠辯論前磋商 是否交叉詰問成關鍵

2018年11月08日 15:47 中時 葉書宏

民進黨新北市長候選人蘇貞昌競選團隊發言人羅致政受訪。（葉書宏攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜7日表態，同意將11月12日公辦政見會改成公辦辯論會，侯陣營派出辦公室主任謝政達與民進黨新北市長候選人蘇貞昌競選團隊發言人羅致政今（8日）下午3時許在新北市選委會進行辯論前磋商，尋求雙方共識。

侯友宜競選總部新聞組副組長徐維遠表示，關於辯論會方式在實施辦法中都有相關規定，尊重新北市選委會規定、意見。另外，規定中沒有交叉詰問，至於是否會舉辦其他辯論會，他強調，還是尊重協調結果，一切依照選委會相關規定、作法。

羅致政表示，經過公開呼籲82天之後，侯友宜終於有態度上所轉變，無論壓力來自於民意或是精心設計的作法，無論如何還是期盼可以討論出公正、深度、充分的辯論形式，為確保是公正形式，若能夠讓候選人交叉詰問，最能展現他們政見、凸顯公正性。

羅致政說表示，最不尊重選委會是侯友宜陣營，一開始不願意辯論現在又改變態度，既然態度可以轉變，選委會應該尊重雙邊的態度和決定，雙方是否可以討論出形式、共識，再來由選委會扮演最後的角色。

媒體詢問是否會擔心選委會的公正性，羅致政說，當侯陣營態度、選委會配合的態度，不得不讓人質疑選委會的公正性，另外，過去一段時間新北市政府在行政中立上令人失望，這是不能接受的，選委會能扮演重要角色，提問人也要經得起各方檢驗，若無法接受檢驗，還是回到由候選人提出交叉詰問。

(中時 )