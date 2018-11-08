台日交流賽》9局下關門險翻盤 陳韻文：控球不穩造成傷害

統一獅投手陳韻文。（鍾亞芳攝）

友善列印
中時電子報
/桃園報導

中職聯隊昨在台日交流賽打完9局上以6比0領先，不料陳韻文9局下登板關門險遭日本隊翻盤。今天（8日）中職聯隊返抵台灣，談及自己昨天的表現，陳韻文自認調整不到位，控球仍需加把勁。

「愛子謙打線」跨海發威 施子謙被江辰晏虧

帶國旗上場引熱議 陳禹勳不願再多談

昨役陳韻文無人出局就被擊出2支安打失分，隨後以三振拿到第1個出局數，接著被擊出安打，又投出保送形成滿壘，接下來他三振甲斐拓也，接著遭擊出投手正面滾地球沒有處理好，再失1分，對下一棒投出保送讓日本隊擠回1分，隨後陳韻文就退場，由鄭凱文接手投球。

談及自己昨晚的表現，陳韻文坦言，從季後挑戰賽、台灣大賽再到台日交流賽，他維持一樣的心情、不會緊張，「只是昨天比較沒能進攻打者好球帶，壞球走在前面，讓打者比較有優勢、比較好攻擊。」

從台灣大賽結束後，陳韻文直到台日交流賽才有實戰機會，「練習跟比賽是完全不一樣的，有一段時間沒有比賽，我的調整比較不到位，昨天輸在自己的控球，控球不穩造成球隊傷害，這是自己比較不足的地方。」陳韻文說。

談及這次台日交流賽印象深刻的部分，陳韻文透露：「比較意外山川穗高、柳田悠岐他們例行賽三振次數不高，但面對我們被三振數比較多。我有對上的打者比較有印象的是甲斐拓也，他腳抬滿高的會吸引到我的注意，而且在我準備投球的那一刻，他會很積極想要打球，而且他又是（日職總冠軍賽）MVP，印象滿深刻的。」

(中時電子報)

網球》醫生透露 納達爾4周後才能… 運動菁英獎入圍名單公布 舉重女…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。