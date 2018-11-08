台日交流賽》9局下關門險翻盤 陳韻文：控球不穩造成傷害

2018年11月08日 15:31 中時電子報 鍾亞芳 /桃園報導 /桃園報導

中職聯隊昨在台日交流賽打完9局上以6比0領先，不料陳韻文9局下登板關門險遭日本隊翻盤。今天（8日）中職聯隊返抵台灣，談及自己昨天的表現，陳韻文自認調整不到位，控球仍需加把勁。

昨役陳韻文無人出局就被擊出2支安打失分，隨後以三振拿到第1個出局數，接著被擊出安打，又投出保送形成滿壘，接下來他三振甲斐拓也，接著遭擊出投手正面滾地球沒有處理好，再失1分，對下一棒投出保送讓日本隊擠回1分，隨後陳韻文就退場，由鄭凱文接手投球。

談及自己昨晚的表現，陳韻文坦言，從季後挑戰賽、台灣大賽再到台日交流賽，他維持一樣的心情、不會緊張，「只是昨天比較沒能進攻打者好球帶，壞球走在前面，讓打者比較有優勢、比較好攻擊。」

從台灣大賽結束後，陳韻文直到台日交流賽才有實戰機會，「練習跟比賽是完全不一樣的，有一段時間沒有比賽，我的調整比較不到位，昨天輸在自己的控球，控球不穩造成球隊傷害，這是自己比較不足的地方。」陳韻文說。

談及這次台日交流賽印象深刻的部分，陳韻文透露：「比較意外山川穗高、柳田悠岐他們例行賽三振次數不高，但面對我們被三振數比較多。我有對上的打者比較有印象的是甲斐拓也，他腳抬滿高的會吸引到我的注意，而且在我準備投球的那一刻，他會很積極想要打球，而且他又是（日職總冠軍賽）MVP，印象滿深刻的。」

(中時電子報)