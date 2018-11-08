護理人員救人卻成被告 立委要衛福部說清楚

2018年11月08日 15:36 中時 林周義

台北醫院護理之家今年8月發生清晨大火，造成14人死亡。護理人員冒險救人，近日卻由證人轉為被告。立委黃國昌今（8日）於衛環委員會中抨擊，護理人員被傳出可能因業務過失致死而被告時，衛福部第一時間卻說是假新聞，如今護理人員因沒盡責監督被告，要求衛福部把業務範圍說清楚。

「護理人員傳出可能面臨業務過失致死時，衛福部發新聞稿說是假新聞，請大家不要聽信。」黃國昌抨擊，衛福部當下應嚴肅面對，提供所有必要的協助，而非以假新聞之名，告訴大家沒那個風險。

根據《護理人員法》24條，護理人員的業務範圍包括健康問題的護理評估、 預防保健的護理措施、護理指導及諮詢、以及醫療輔助行為。黃國昌表示，檢察官認為護理師沒盡責監督，讓病患把氣墊床帶進醫院，「不可能要他們照顧病人，還要做保全、做檢查」。

「衛福部要照顧好護理人員，不是只說給他們支持慰問，都是空的！」黃國昌表示，衛福部應擁有清楚的立場，並釐清護理人員的責任範圍，讓他們知道什麼才是自己該做的。至於護理之家的安全責任，衛福部也該講清楚，才不會出現基層人員墊背的現象。

衛福部部長陳時中坦言，對護理人員被轉為被告一事感到不服，表示檢方與衛福部認知差距大。他也承諾將依法論法，把護理人員的權責說清楚。

(中時 )