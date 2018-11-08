荷蘭經濟循環訪團抵桃 分享城市發展經驗

2018年11月08日 15:40 中時 甘嘉雯

荷蘭經濟循環訪團抵桃園，分享城市發展經驗。（甘嘉雯翻攝）

荷蘭阿梅爾市市長韋溫德致詞。（甘嘉雯翻攝）

鄭文燦市長致贈禮品給韋溫德市長。（甘嘉雯翻攝）

荷蘭阿梅爾市市長韋溫德7日率領循環經濟代表團，與桃園市府進行循環經濟經驗交流並舉行晚宴，鄭文燦表示，桃園現正發展循環經濟，建置水資源再生利用、再生能源、智慧電網等系統，阿梅爾市分享城市發展經驗，雙方並共同探尋未來潛在的合作項目。

2016年鄭文燦率市府團隊進行「亞洲矽谷X智慧城市–荷法英交流之旅」出訪中，對機場城市、社會住宅與循環經濟議題印象深刻，如今，桃園和荷蘭雙邊航班、旅遊人口不斷增加，目前也有多家荷蘭企業在桃園設廠、投資，正在建構的第三航廈正是由荷蘭廠商設計。

阿梅爾市（Almere City）市長韋溫德(Franc Weerwind)表示，阿梅爾市和桃園有許多相近之處，像是市民年輕、經濟開放、鄰近首都和積極發展循環經濟。透過國際產、官界合作，期許雙方攜手解決許多策略性問題，共同建立最佳典範。

韋溫德說，市政府應以身作則帶頭推廣循環經濟，阿梅爾市用創意觀點，以不同視角、思考模式推動循環經濟，像是下水道清除淤泥成本高，他們便將清出的淤泥作成紙張、綠色水泥，不只市府內部使用，也會售給第三方，市府同時擔任循環經濟供應商及推廣者角色。

而2022年國際園藝博覽會將在阿梅爾市舉辦，韋溫德將以「成長中的綠色城市」為題，展現致力推動「永續、循環、智慧」的願景，屆時邀請鄭市長來參觀。

荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德表示，台灣和荷蘭現正如火如荼發展循環經濟，荷蘭循環經濟訪台代表團集合多位循環經濟相關專家，桃園被視為經濟創意先趨，在推動循環經濟上有很大的發展潛力，需要靠各界通力合作。

紀維德說，他對於鄭市長參訪史基浦區域發展公司（ SADC）時騎乘自行車的照片，引起台灣媒體熱烈報導，將荷蘭的美好傳達給台灣市民。紀維德同時也肯定鄭市長上任後積極推動外交，也期盼桃園和荷蘭能有更多交流。

(中時 )