花蓮縣邁入高齡社會、老人福利完備又貼心

2018年11月08日 15:34 中時電子報 綜合報導

依內政部戶政人口統計資料，107年9月止花蓮總人口數32萬8,444人，其中65歲以上人口有5萬1,577人，占縣內老年人口比例15.7%，已邁入高齡社會。針對老化及失智人口快速成長，花蓮縣政府社會處除積極推動長照2.0外，並提供假牙裝置、各項輔具、防走失手鍊等政策，增進長者生活品質及促進社會參與，當長者因家庭照顧人力不足需安置於機構時，也提供公費安置補助來協助家庭。

縣府社會處為照顧弱勢長者健康，為老大人牙齒健康做好把關，自98年起配合中央政策開辦中低收入老人補助裝置假牙，補助全口無牙4萬及半口無牙2萬元，共計嘉惠839名經濟弱勢長者裝置假牙。107年更配合政策，補助55歲以上的弱勢原住民長者，並為照顧偏遠地區長者牙齒健康需求，除與縣內34間牙科醫事機構合作外，也與台東縣池上鄉之牙醫診所簽約，為富里鄉長者服務。

此外，為鼓勵長者走出家門，社會處於96年起委託財團法人門諾社會福利慈善事業基金會承辦花蓮縣輔具資源中心，提供輔具諮詢、評估、租借、維修及二手輔具媒合，且為強化偏遠地區輔具服務資源量能，提供到宅服務。補助身障輔具項目多達173項，另長照輔具達68項，受益人次高達2萬人；除輔具補助外，自105年起，也提供預防走失手鍊服務，以降低長者走失風險，計有115人申請。另也有失智症者的衛星定位器輔具補助，以減輕失智症家庭的壓力與負擔。

為照顧需長期安置之長者，社會處自96年起辦理低收入戶老人安養、養護收容服務，包括中度及重度失能者，累計受益人數計1,054人。花蓮縣政府積極推動「健康促進、預防老化、長期照顧」網絡，使民眾能就近獲得貼心服務，達到在地安老的目標。有任何問題請洽詢社會處福利科03-8223874。

（花蓮縣政府廣告）

(中時電子報)