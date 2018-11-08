花蓮航空運輸接軌國際、中央地方攜手力拚振興觀光

花蓮縣政府與交通部民航局、觀光局邀請近30家航空業者研議如何振興花蓮觀光產業。（花蓮縣政府提供）

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中時電子報
綜合報導

花蓮縣政府與交通部民航局、觀光局跨域合作，日前邀請近30家航空業者積極投入花蓮國際航線，並且同步推出一系列獎勵措施，期盼帶動旅遊人潮，振興花蓮觀光產業。

縣政府與觀光局同步推出一系列獎勵措施如下：

1.「前進宜花東‧高屏暖冬遊」獎勵措施，最高補助新臺幣2500元，相關優惠資訊請至觀光局網站查詢(https://admin.taiwan.net.tw/)。

2.與花蓮觀光業者跨域合作推出好禮10選1，即日起至12月31日凡搭機至花蓮並搭配旅宿業連續住宿兩晚，即可免費享有好禮；十項好禮網羅吃喝玩樂：平日租車、賞鯨活動、兆豐休閒農場門票、台北-花蓮一日遊、漆彈體驗、溯溪活動、花蓮一日遊、台灣觀巴花蓮遊、夜間抓蝦烤肉趣、花蓮伴手禮兌換券。

3.花蓮縣政府就首航班機舉行在地迎賓活動並加贈首航紀念電子票證及地方特色紀念品。

觀光是花蓮重要命脈，透過國際航班與國際城市接軌，不僅可以減輕台灣桃機、松山機場負擔，亦可吸引國際觀光客從花蓮進出，帶動花東觀光產業帶狀發展。花蓮自0206地震後影響民眾旅遊信心、造成花蓮觀光重大影響，歷經半年百業逐漸復甦之際，台鐵今年10月21日在宜蘭線新馬車站發生的普悠瑪自強號列車脫軌事故，以及香港快運今年10月27日停飛香港-花蓮航線，皆影響花蓮主要聯外陸空交通，也喚起大眾重視花東係以鐵路為主的交通模式。

花蓮縣代理縣長蔡碧仲表示，花蓮要走出台灣，今年10月雙十成功舉辦國慶焰火，受到各界高度肯定，花蓮多元觀光特色可以行銷國際，花蓮縣政府觀光處將帶領縣府團隊與航空業者、旅行業者等研商具體作法，吸引國際觀光客從花蓮進出，帶動花蓮觀光產業發展。

（花蓮縣政府廣告）

(中時電子報)

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