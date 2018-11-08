台南》韓流外溢發酵 民調竟現台南差距縮小

2018年11月08日 16:05 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜(左)、國民黨台南市長參選人高思博(右)。(圖／本報資料照)

年底九合一大選戰情激烈，六都中的台南市亦是大家矚目焦點。據最新媒體民調顯示，表態支持國民黨候選人高思博的支持度上升至21.1%，民進黨候選人黃偉哲支持率為25.6%，雙方差距僅4.5%，但未表態率則高達40.7%。

據《蘋果日報》委託世新大學民意調查研究中心調查最新民意顯示，高思博的支持度為21.1%%，黃偉哲支持度為25.6%，無黨籍候選人林義豐支持度為6.5%，2.8%，無黨籍候選人蘇煥智支持度2.8%，無黨籍候選人許忠信支持度僅1.9%，無黨籍候選人陳永和僅1.4%。

本次調查為《蘋果》委託世新大學知識經濟發展研究院、世新大學民意調查研究中心進行調查，調查期間為11月4日、5日，以電話訪問（CATI系統），調查戶籍在台南市年滿20歲以上民眾，以分層隨機抽樣方式，共獲成功樣本數1073份，在95%信心水準下，抽樣誤差不超過±2.99%。

對此，網友們紛紛表達看法，「韓流外溢，台南翻盤也不是沒機會」、「這種通常還是會含淚投票...」、「KMT六都全上」、「台南人羞於表態」、「這是外溢效應嗎?」。

(中時電子報)