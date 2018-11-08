劉家昌譜歌挺韓國瑜 向對手喊話「看高雄母親淚水你還忍心做嗎？」

劉家昌表態力挺韓國瑜。(圖／本報系資料照)

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中時電子報
／綜合報導
劉家昌《韓風》MV。(影／取自劉家昌臉書)

九合一選舉將至，選戰進入最後衝刺，國民黨高雄市長候選人韓國瑜聲勢不斷上漲，掀起一陣「韓流」，連資深音樂人劉家昌日前都跳出來力挺他，「如果韓國瑜選上，我要搬到高雄」，而現他更製作歌曲《韓風》，幫韓國瑜輔選，歌詞簡單卻富含真摯情感，讓不少網友聽了都感動不已。

劉家昌和韓國瑜素不相識，卻被對方真性情給感染，跳出來支持他，認為他若當選可以改變台灣，「如果韓國瑜選上，我要搬到高雄」，呼籲大家把票投給他，全力幫忙輔選，現更親自填詞作曲《韓風》給他，還說道：「陳其邁說高雄是母親，你們做了二十年，看看高雄母親們的淚水，你還忍心做嗎？」

《韓風》歌詞呼籲韓國瑜「讓北漂的孩子回家」政見，訴說北漂的人想回家鄉的心聲，一句句「媽媽我想妳，好想回家」、「媽媽請妳再忍耐一下，有個人想幫助我回家」，搭配MV不少媽媽落淚畫面，感動不少網友，「 高手出手就是不一樣」、「太催淚了，眼眶都紅了」、「 謝謝支持韓總的你」。

《韓風》歌詞：

找回往日的笑容 找回故鄉的安寧

割捨不斷的親情 深深烙印在心中

我們要的並不多 要個正常的人生

天邊吹起了韓風 上天賜予了公平

媽媽 因為我讓妳牽掛

媽媽 我想妳 好想回家

媽嗎 請妳再忍耐一下

有個人 想幫助我回家

(中時電子報)

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