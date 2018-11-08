美交付軍艦成軍 AIT罕發新聞稿證實派員參加

友善列印
中時

我國向美採購2艘派里級巡防艦銘傳軍艦（PFG-1112）、逢甲軍艦（PFG-1115）今日在左營軍港東碼頭舉行成軍典禮，由總統蔡英文發布成軍命令。美國在台協會（AIT）罕見主動就美艦在台成軍發布新聞稿，提及美方派AIT高雄分處處長歐雨修（Matthew O’Connor）參加。

AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）表示，歐雨修及其他AIT成員參與今日成軍典禮，此舉是依據《台灣關係法》，展現長久以來支持台灣自主防衛。

AIT指出，2艘派里級巡防艦-「銘傳」軍艦 （PFG-1112） 與「逢甲」軍艦 （PFG-1115），也就是美國除役船艦泰勒號和蓋瑞號，於2018年11月8日在左營軍港成軍。AIT也派代表參加成軍典禮。

AIT說，歐巴馬政府與國會於2015年12月宣布這2艘奧利弗·哈澤德·派里級巡防艦的軍售案。2艦於2017年3月簽約移交台灣，並從南卡羅來納州查爾斯頓離港啟航，於2017年5月抵達台灣。

AIT強調，此軍售案符合美國對《台灣關係法》中提供軍備以支持台灣自我防衛的承諾。這2艘巡防艦的成軍將提升台灣現有和未來的防衛能力，並讓台灣能夠進一步持續其軍備現代化的工作目標。

AIT還說，除此之外，這項軍艦交付移轉也將對印太地區的政治穩定、軍事平衡與經濟進展有所貢獻，這些都是我們印太戰略的關鍵要項。

(中時 )

台南》韓流外溢發酵？民調顯示台… 高雄》韓國瑜租地爭議 羅致政痛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。