美交付軍艦成軍 AIT罕發新聞稿證實派員參加

2018年11月08日 15:56 中時 陳建瑜

我國向美採購2艘派里級巡防艦銘傳軍艦（PFG-1112）、逢甲軍艦（PFG-1115）今日在左營軍港東碼頭舉行成軍典禮，由總統蔡英文發布成軍命令。美國在台協會（AIT）罕見主動就美艦在台成軍發布新聞稿，提及美方派AIT高雄分處處長歐雨修（Matthew O’Connor）參加。

AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）表示，歐雨修及其他AIT成員參與今日成軍典禮，此舉是依據《台灣關係法》，展現長久以來支持台灣自主防衛。

AIT指出，2艘派里級巡防艦-「銘傳」軍艦 （PFG-1112） 與「逢甲」軍艦 （PFG-1115），也就是美國除役船艦泰勒號和蓋瑞號，於2018年11月8日在左營軍港成軍。AIT也派代表參加成軍典禮。

AIT說，歐巴馬政府與國會於2015年12月宣布這2艘奧利弗·哈澤德·派里級巡防艦的軍售案。2艦於2017年3月簽約移交台灣，並從南卡羅來納州查爾斯頓離港啟航，於2017年5月抵達台灣。

AIT強調，此軍售案符合美國對《台灣關係法》中提供軍備以支持台灣自我防衛的承諾。這2艘巡防艦的成軍將提升台灣現有和未來的防衛能力，並讓台灣能夠進一步持續其軍備現代化的工作目標。

AIT還說，除此之外，這項軍艦交付移轉也將對印太地區的政治穩定、軍事平衡與經濟進展有所貢獻，這些都是我們印太戰略的關鍵要項。

(中時 )