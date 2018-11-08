射擊老兵郭中興 獲選運動菁英獎終身成就獎

射擊協會榮譽理事長，40年來推動射擊運動不遺餘力，獲選107年運動菁英獎終身成就獎。(中華射擊協會前秘書長劉玉珠提供)

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中時電子報

教育部體育署今日公布107年運動菁英獎入圍名單，長期推廣射擊運動不遺餘力的中華射擊協會榮譽理事長郭中興毫無意外的榮獲終身成就獎。

體育署長高俊雄表示，郭中興先生長期推廣射擊運動，提高參與射擊運動人口，自71年起重新申請加入各級國際組織，恢復運動員參賽權益，讓世界看見臺灣，並於各級學校推展射擊運動，將射擊運動深耕播種、向下扎根，致近年射擊項目成績顯著成長，獲得終身成就獎實至名歸。

郭中興先生在40年前就積極投入射擊運動，民國73年成功的將台灣爭取進入亞洲飛靶射擊協會的會員國，自74年積極向教育部提案將空氣槍射擊運動推進校園發展，至107年已有14所大專院校78人報名參加大專運動會，及27所高中、26所國中，共342人參加中等學校運動會。

自85年開始持續向立法院陳情爭取合法運動權益，至96年終促成運動槍枝彈藥管理辦法誕生，維護運動員尊嚴，免予刑責恐懼。

並且舉辦國際比賽，先後舉辦四次東南亞射擊錦標賽及一次泛太平洋飛靶射擊賽及無數友誼賽，宣揚台灣深獲好評。

此外，郭中興還找地籌錢、興建靶場：為射擊運動爭取15公頃土地，分別於彰化田中、高雄大寮及桃園公西興建靶場，平衡南北發展，更於民國90年將公西靶場無償轉移給體委會，親自設計建造符合國際比賽標準靶場，作為培訓選手之搖籃。

(中時電子報)

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