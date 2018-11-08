高雄》人潮爆多!韓國瑜旗山造勢現場 警察狂開攤販罰單

三山會戰Part2！韓國瑜旗山造勢深入綠地！大政治大爆卦現場開講！
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中時電子報
《中天》直播現場，有民眾向主持人投訴，警察狂開現場攤販罰單，而且疑似是因為接受電視採訪被開單!網友們都十分憤慨。(張家慶YT直播截圖)
旗山造勢大會今晚將在美濃高美醫專登場，還不到中午12點時，外面馬路就排滿一整排攤商，不到4點現場人群已經爆滿。(Youtube截圖)
三山會戰Part2！韓國瑜旗山造勢深入綠地！大政治大爆卦現場開講！歡迎來發聲！

高雄市長參選人韓國瑜選舉口號「東西賣得出去、人進得來、高雄發大財」。旗山造勢大會今晚將在美濃高美醫專登場，還不到中午12點時，外面馬路就排滿一整排攤商，不到4點現場已爆滿。但剛剛《中天》直播現場，有民眾向主持人投訴，警察狂開現場攤販罰單，而且疑似是因為接受電視採訪被開單!網友們都十分憤慨「民進黨一些罪犯不抓? 抓人民最會?」

韓國瑜今晚將在旗山舉辦造勢大會，中午開始人潮就一直湧入，目前通往美濃的高速公路已經塞車，當地晚上8點後就沒公車，沒有捷運、火車地點偏僻。《中天》直播現場，線上收看人數逼近23000人。攤販也嗅到商機，還沒中午馬路上就一排攤商。

但就在剛剛，有民眾向主持人王又正表示，警察在開攤販單子，而且有攤商疑似是因為上電視被訪問後就被開單。台南市議員謝龍介說，現場警察我知道你是挺韓國瑜的，但長官交代你很無奈，記得開單時要說:「是上面逼你的」。這樣一張單至少可以幫韓國瑜拉20票。

謝龍介說，警察也很無奈，他在現場也要開幾張單，不然美濃已經夠偏僻了，他不開單你要讓他被調去哪?

看直播的網友以及PTT網友都爆炸了，看YT直播的網友說「一定是議淫」、「民進黨一些罪犯不抓? 抓人民最會?」、「民進黨奧步來了」、「對啊! 陳菊愛將貪污可以在高雄趴趴走 警察不敢抓 真TMD!」、「民進黨的造勢場 也是有攤販啊 為什麼都沒有開」、「如果要拿警察開單這件事炒，冥盡洞就真的逼民反了~」、「杏仁攤販接受採訪 结果警察來開罰單」、「人家借著熱鬧想賺一點點小錢 這樣也容不得？沃草泥的奧步！！！」、「分局長要高升了」、「有種你就去陳G賣的造勢場開單!!! 天怒人怨啊!」、「這麼偏僻還來開單 !! 太故意了啦!」

PTT網友也說「警察出來開單根本是在幫韓總催票」、「旗山警察平常就抓山豬吧?有在開攤販? 大家都沒錢賺了」、「第一次看過警察跑來開這種單的...」、「警察來開罰單，兩個小時一張」、「超扯，警察沿路開單中」。

(中時電子報)

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