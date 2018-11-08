秀傳醫療體系全面啟動智慧化 醫院到居家無縫接軌

秀傳醫療體系攜手華碩健康，全面啟動智慧醫療服務。（吳敏菁攝）

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秀傳醫療體系全面啟動智慧醫療服務，從醫院到居家無縫接軌。（吳敏菁攝）

秀傳醫療體系8日在可愛的Zenbo機器人陪同下，攜手華碩健康，全面啟動智慧醫療服務，門診導入智能看診服務App，急診使用電子白板以資通訊整合監控病人照護現況，未來病人離院後，可使用醫院的照護通App 紀錄生理狀況及用藥提醒，從醫院到居家無縫接軌。

秀傳醫院從2017年開始各項智慧化醫療流程再造，整合醫院內外病人完善照護，強化與社區及民眾互動遠距醫療合作。

秀傳資訊發展中心李文欽執行長表示，門診導入智能看診服務App 、看診自動排號及衛教自動播放系統；還有在藥局從調劑、審核、發藥導入條碼病安辨識系統，放射科也以條碼辨識病人身分。

更在急診使用電子白板以資通訊整合監控病人照護現況，未來病人離院後，可使用醫院的照護通App 紀錄生理狀況及用藥提醒等居家照護功能。

住院病房，除護理站設立電子白板，醫護人員可透過手機連結取得病人臨床資訊，減少護理交班時間；醫師查房使用行動電子化病歷系統達到行動醫療，讓醫療小組不受時空限制討論病歷。

華碩健康吳漢章總經理表示，結合秀傳醫院完整的醫療服務軟硬體系統，共同於智慧病房、遠距照護、虛擬照護機器人等多項服務展開合作，以期建立智慧醫院應用典範。

現場展示智慧醫材裝置監測病人的心率、血壓、血氧等生理數據即時狀態，作為預防與遠端的居家照護；AiNurse 虛擬照護機器人結合人工智慧技術，引導病人進行血壓量測，提供基本判讀回饋與衛教資料，降低護理人員負擔；透過外型可愛的Zenbo 智慧機器人發展多元陪伴與照護應用等。

秀傳副總裁葉永祥表示，為了強化社區服務延續性，導入「足跡系統」記錄已拜訪及未來行程，強化不足的點做好做滿，企盼到社區的健康照護健康促進，讓智慧醫療發揮更大的功能。

彰化秀傳李佩淵院長也表示，臨床智能化發展，也應用在行政管理，包括出入院管理系統、病房清床自動通知App 、環境巡檢即時系統及病人檢體傳送系統，改善病人醫療服務流程，降低錯誤。

(中時 )

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