行政院副秘書長何佩珊：台灣是一個分裂的社會

2018年11月08日 15:57 中時 周毓翔

立法院司法法制委員會今天處理原住民促轉相關立法，擬成立一個「原住民歷史正義及土地調查委員會」（簡稱原調會），在野黨立委認為該機關應該是二級機關，人事任命要受立法院監督，行政院則主張要放在三級機關，原民立委認為不尊重，矮一截。行政院副秘書長何佩珊失言竟稱，「事實上台灣是一個分裂的社會」，人事案送到立法院反而無可避免在行使職權會有干擾。

國民黨立委林為洲、鄭天財，時代力量立委高潞·以用·巴魕剌及無黨立委高金素梅堅持原調會位階應該是二級機關，但是何佩珊認為，目前受限《行政院組織法》沒辦法再增加二級機關，除非修法排除適用，但不論二級還是三級，獨立性是來自法律授權，不見得二級比三及更獨立，立法可以明定依法獨立行使職權，可以保障獨立性，效率會更好，「黨產會就是如此」。

由於三級機關可以由行政院長直接任命正副主委，但是二級機關則需要經由立法院行使人事同意權才能通過。何佩珊以「台灣是一個分裂社會」為由，質疑在行使人事同意權過程就是個政治過程，無可避免會受到干擾，會妨礙效率，對原民想達到土地調查的目的也沒有幫助。

此言一出引發其他立委砲轟，高潞·以用痛批，「分裂個屁啊！」原住民就要矮人一截？民進黨完全執政，要不要做就一句話而已，乾脆一點，「拿出段宜康的魄力好不好，段宜康都說要做了，結果是行政院不想做，現在是民進黨不要做？新潮流要做？是民進黨分裂吧？」

高金素梅也暴怒痛批，民進黨還想不想選舉啊？真的有在乎原住民的票？何的發言把原住民當白癡踐踏，促轉切割對原住民歷史已經不公平了，另外修法處理原民促轉還只能列三級機關，根本聽不下去！原民促轉是跟處理黨產同等級的？那就叫土地調查就好啦！不要叫歷史恢復，她怒批政院，「美麗的謊言包裹妳惡魔的心態！」

鄭天財也質疑，這樣處理就是要給原民矮一截，原調會主委還是比照簡任12職等，還不是特任，就是矮一截。林為洲則認為，原調會將具有準司法權，促轉會概念也是如此，因此成員一定要有公信力，超出黨派獨立行使職權，國會一定要有監督同意權，如果無法達成共識，就沒辦法再談下去。

(中時 )