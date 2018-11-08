藍心湄《女大》歡慶16週年 乳暈長年沒用愈來愈漂亮

藍心湄一身性感裝扮迎接《女大》16週年。（圖片提供：TVBS）

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藍心湄自爆對於戀愛心已死。（圖片提供：TVBS）

藍心湄主持TVBS《女人我最大》今（8日）歡慶迎向第16週年，她表示，自己從來沒有想過節目會做這麼久，今要開始給自己放10天的假，「要到淡水附近玩一趟」，追問之下才知道，她是要到歐洲玩，因藍心湄爸媽怕沒人在家時，怕小偷趁家中沒人上門光顧，還強調「我家有兇猛的狗，不止一隻，牠們不吃陌生人給的東西，但會吃陌生人」，一番話引發全場人大笑。

藍心湄《女大》主持16年，人生最精彩才要開始，很開心節目才正要發育意義重大！」她表示，節目不只講美而已，其實是跟醜更有關係，藝人經常在節目中分享自身的故事，讓大家可以少走一些冤枉路，女人也可以多愛自己一點。她自爆，每次過年到年初三還沒「上班」，媽媽就會催促的問她：「妳怎麼還不去上班，妳是不是不紅了？」這時她就會出門，「假裝畫好妝去錄影，其實是去找人家打牌！」她也自爆，16年來身材變化最大就是乳暈，「長年沒在使用，所以顏色真是越來越漂亮。」

她表示，節目開播至今培育許多「老師」，每個老師都很優秀，最自豪就是可以跟每個「難搞」的達人老師變成好朋友，而脾氣最不好就是「臉最臭」的吳依霖，「因為她19歲就紅了，就有點大頭症」！52歲的她坦言對於戀愛「心已死」，但報復前男友最好方式就是讓自己越變越美，「哪個男人不想找年輕貌美、又乖，我們嘰嘰歪歪、意見一堆不好伺候誰要？」

(中時 )

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