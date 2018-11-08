2018十大最夯助選員 第一名真的實至名歸！

2018年11月08日 15:51 中時電子報 張達智

「扶龍」王世堅高居10大最夯助選員第一名。（中時資料照）

2018九合一選舉將在11月24日舉行，身為主角的候選人當然最重要，但很多時候配角「助選員」，往往會發揮意想不到的作用。有趣的是，「助選員」不限候選人身邊的人，可能是素人支持者、藏鏡幕僚，甚至是敵方陣營的人馬。

網路大數據分析公司DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》找出選前3個月內，炒熱大選氣氛的10大助選員，高居第一名的「助選」功力，真的讓人讚嘆：實至名歸！

第10名：吳敦義

身為國民黨主席，吳敦義跑遍各地輔選自然是義不容辭。

第9名：陳水扁

愛子陳致中參選高雄市議員，陳水扁不惜踩中監紅線也要高調參與。幫親兒子就算了，他還幫「一邊一國連線」的議員參選人站台，合照、加油通通來，保外就醫還是相當活躍。

第8名：王律涵

才22歲的王律涵，以韓國瑜陣營小編身份受邀上三立政論節目時，一句「是你們這些大人才奇怪吧？我們長大之後，才知道你們這些大人有多噁心！」瞬間爆紅、吸粉無數，韓國瑜的聲勢一路扶搖直上，被網友盛讚為「新學姐」。

第7名：陳菊

陳菊，當了8年高雄市長，爲陳其邁站台時更是語重心長地表示，「高雄接班一定要成功」，希望能把自己的人氣和選票「過」給陳其邁。

第6名：陳之漢

網紅「館長」陳之漢邀韓國瑜、侯友宜等人上直播節目，間接讓這些候選人與新媒體力搭上線。韓國瑜的聲勢也在和館長直播後持續看漲，創下700萬的瀏覽熱度。

第5名：馬英九

馬英九自責政權從他手中失去，這次輔選行程創下「從早到晚跑13個選舉場」的紀錄，周末有超過10個以上的輔選行程也變成常態，還曾在一天之內環島一圈奔波。

第4名：蔡英文

是總統，又是民進黨黨主席，幫黨內同胞助選的行程是必要的，可惜蔡英文賣力下鄉輔選，卻沒有太有話題的效果，連熱度也是一般，民進黨前立委林濁水直指中央執政支持度低，輔選只會有反效果。

第3名：黃瀞瑩

原本默默無聞的黃瀞瑩，因為網路節目《木曜4超玩》的「一日幕僚」單元瞬間爆紅成國民學姐，從幕後走到幕前，為柯文哲帶來許多人氣和支持度，在柯文哲行程滿檔的時候，黃瀞瑩甚至被賦予「輔選超級分身」的任務，到處出席其他候選人的站台活動。

第2名：邱議瑩

明明是努力幫陳其邁輔選，但「水災到波蘭參訪」、「老婆陪睡一晚說」兩件事，硬生生幫對手陣營催了許多票。網友分析，邱議瑩每次出聲的時刻，都是民進黨形勢危急之際，可惜大多是反效果，沒救到自己人、還替別人助了攻。

第1名：王世堅

國民黨高雄市長參選人韓國瑜時任北農總經理時，與王世堅的質詢過程讓許多人印象深刻，日前王世堅又猛打韓國瑜，虧他是「沒有頭髮的柯文哲」還說對方當選就要去跳海，沒想到反而又為韓國瑜意外加了不少分，讓網友表示，王世堅根本是超級「助攻王」。

還打趣說王世堅有「扶龍命格」，他罵誰誰就步步高升，罵馬英九，結果馬英九當總統；罵柯文哲，結果柯有可能過半通殺台北市；連原本沒幾個人認識的韓國瑜，跟他對嗆的質詢片段，也破了百萬點閱，知名度大增，只能說「世堅一出，越打越紅！」。

(中時電子報)