紐西蘭經貿談判專家鼓勵：勿放棄台澳FTA

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澳洲與台灣的自由貿易協定(Free Trade Agreement)談判擱置多年，據傳正是因為中國大陸施壓。具有國際經貿談判豐富經驗的紐西蘭前駐台代表范千里(Charles Finny)今天在澳紐商會主辦的餐會中鼓勵台灣繼續協商，「在國際經貿談判的領域中永遠不要放棄，永遠不要說不可能(Never say never)。」

紐西蘭與台灣於2013年簽訂台紐經濟合作協議(ANZTEC)，是台灣第一個與非邦交國且是已開發國家簽訂的自由貿易協定，具有相當重大意義。范千里是前任資深紐西蘭貿易談判代表，領導紐西蘭與台灣談判協定，也曾擔任紐西蘭駐台代表，目前則擔任紐台經濟協進會主席。

澳紐商會今天邀請范千里發表演說，現場有人詢問對於台灣與澳洲FTA遭島擱置的看法？他表示，雙邊貿易談判需要耗時很長的時間，自己雖然不是澳洲政府官員，但是相信隨著時間的推移，澳洲會發現到益處。

范千里說，多年前，如果講到紐西蘭要與大陸簽訂FTA、要與歐盟簽訂FTA、或是要與台灣簽訂FTA，大家都會認為他是不是瘋了，但是現在這些FTA都成了事實，所以在國際經貿談判的領域中永遠不要放棄，永遠不要說不可能。

同場的澳洲駐台代表高戈銳(Gary Cowan)則表示，澳洲對此會持續努力，但目前還沒有正式的決定。范千里提醒，紐西蘭是先與大陸以及香港簽訂FTA，然後才與台灣展開談判協商，而澳洲目前還在與香港協商中。

范千里最後表示，紐西蘭與台灣在經濟方面，有非常了不起的發展(Fantastic Shape)，希望台灣的朋友們能夠注意到這一點。

(中時 )

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