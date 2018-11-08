台中》議員候選人到林佳龍住處抗議空汙 遭民眾勸導

台中市中西區議員候選人陳駿霖帶民眾舉牌抗議空汙。（陳淑芬攝）

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中市中西區議員候選人陳駿霖，帶民眾到台中市長林佳龍住處大樓前舉牌抗議空汙。（陳淑芬攝）

(16:40更新內文) 空汙議題延燒，國民黨提名台中市中西區議員候選人陳駿霖，8日下午率約20名民眾到台中市長林佳龍住處大樓前舉牌抗議，用大聲公高喊「我要呼吸、不要空汙市長」。有民眾勸導「不要叨擾附近住戶」，陳駿霖等一行表達訴求，短暫停留後離去。林陣營回應，7日是今年下半年空汙季首次出現的「紫爆」日，呼籲候選人勿一再把空汙問題政治化，不要選舉作秀做過頭。

「反空汙、找回藍天」、「我要呼吸」陳駿霖下午2時許率約20名民眾持著標語告示牌，到林佳龍位於美術館前的住處大樓前舉牌抗議，一路用大聲公高喊「我要呼吸、不要空汙市長」。近10名大樓人員站在大樓門前、員警也一字排開，抗議民眾一行走過大樓前，有2名民眾靠近勸導說：「要抗議去市府，不要吵到附近居民」。

陳駿霖回應指出：「到市府抗議過了」，向兩人道歉致意，即帶隊走到緊鄰的綠園道，陳駿霖說，台中近3年來，空汙變嚴重，林佳龍卻說台中空氣變好，最近天空還變成灰色，天空是不會騙人，並要求市府提供正確的空汙數據。他強調， 林佳龍還住在抗空汙、民眾買不起的豪宅，民眾要呼吸，不要空汙市長。

林佳龍競選總部發言人林尚賢回應表示，台中市這幾年的空氣品質已逐步改善，7日是今年下半年空汙季首次出現的「紫爆」日，近年不斷地執行相關措施，已讓PM2.5濃度與舊制紫爆日數達到8年新低、空品首次進入前十名，但這仍然不夠，未來將繼續努力。

林尚賢表示，市長林佳龍已對外表達不認同「抗空汙宅」的宣傳行銷手法，每個市民都是呼吸一樣的空氣，未來會繼續努力解決台中空汙問題。

(中時 )

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