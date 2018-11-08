《延禧》班底回歸《皓鑭傳》 這次換李玉欺負乾隆！

2018年11月08日 16:06 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

夯劇《延禧攻略》的監製于正再推新戲《皓鑭傳》，劇情拉到戰國時期，當中《延禧》班底大回歸，除了男女主角「魏隆CP」吳謹言、聶遠外，在《延禧》中的李玉公公（劉恩尚飾），因不斷被聶遠踹屁股而大受觀眾喜愛，這次在《皓鑭傳》一吐怨氣當上趙國丞相趙勝，身為一介商人的聶遠要對他哈腰鞠躬了。

吳謹言在新戲中一樣走機智路線。（圖／愛奇藝台灣站提供）

新劇中買下吳謹言的聶遠一樣被她吃定了，霸氣告白：「妳這一生，都別想擺脫我。」魏隆CP的前世今生會再度糾纏下去。另外，《延禧攻略》中的大反派袁春望（王茂蕾飾），本次在《皓鑭傳》也實現男人的願望，扮演歷史上登基僅三天的秦孝文王安國君，卻有20個兒子，並且與高貴妃（譚卓飾）扮演的華陽夫人為夫妻，這配對也讓網友直呼超妙。

「高貴妃」譚卓在《皓鑭傳》中飾演華陽夫人，搭檔「袁春望」王茂蕾。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《皓鑭傳》中持續相愛相殺的「魏隆CP」，由呂不韋（聶遠飾）買下趙國御史之女李皓鑭(吳謹言飾)為戰國故事的開端，因家族鬥爭而流亡的李皓鑭為了改變自己命運與呂不韋達成交易，並且聯合秦國質子嬴異人（茅子俊飾）展開一場牽動國家與個人生死的腥風血雨。愛上李皓鑭的呂不韋，面對權力與愛情的選擇，即將不惜一切，攪弄趙國內部大亂扶持李皓鑭登上秦國王后，最終自己也成功坐上秦國權傾天下的相邦，卻要面對李皓鑭的質疑：「你信不信，我可以隨時奪走你的權力。」

《延禧攻略》中的帥氣荒唐王爺洪堯也在《皓鑭傳》中尬上一角。（圖／愛奇藝台灣站提供）

除了上述《延禧攻略》角色之外，還有愉妃（練練飾）、魏瓔珞的早期好姊妹吉祥（張譯兮飾）以及後期忠僕小全子（鄭龍飾）等演員群加入。《皓鑭傳》即將在11月15日播出，粉絲屆時又能大追宮廷劇。

(中時電子報)