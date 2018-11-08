手汗沒了！3個方法免開刀 改善50％以上

2018年11月08日 15:59 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

手汗症的人，掌心永遠濕淋淋，做手術治療後又變成大腿汗涔涔，坐過的椅子濕一大片好尷尬。拒絕手術的你，中醫可以幫幫忙。

不想動手術，難道就要一輩子忍受濕漉漉的手心嗎？其實，透過中醫治療，手汗症狀可以改善50％以上，對嚴重手汗的患者來說不啻是一項福音。

手汗雖然發生在手部，但其實和身體裡的水分分布狀況有關。

中醫將體內的所有水分統稱為「津液」，主要是指體液，包含唾液、胃液、腸液等分泌液，以及汗液、尿液等排泄液。如果體內失衡、津液失調、代謝不良，就可能發生手汗症。

台北市立聯合醫院中醫醫療部主治醫師邱榮鵬說，手汗症的患者大多屬於「表虛」體質，若再加上情緒緊張，手汗情形會更嚴重。

他表示，手汗症患者最好小時候就要積極治療，否則長時間出汗、津液流失，久了身體就會虛，變成「陰虛火旺」體質，處理起來難度增加。

壢新醫院中醫科主任陳威達表示，「陰虛」的人通常身體水分不足也分布不均，除了手掌冒汗以外，嘴巴、皮膚等其他部份都顯得乾燥，熬夜也會讓手汗加重。

免開刀，中醫療法可改善手汗達50％以上

從中醫觀點來看，手汗症屬於多汗症的一種，依據個人不同情形、階段而有不同的治療方法，主要包括針灸、中藥、食療等三方面。

手汗症能夠完全治癒嗎？邱榮鵬直言「不可能」，但透過中醫療法，可以讓病情穩定下來，改善程度因人而異，通常可達50％以上。輕微手汗的人可能比較沒感覺，但對於嚴重手汗的患者來說，病情能夠改善50％，已經對日常生活有很大的幫助了。

醫生對病人針灸的目的是調節神經反應、讓神經比較穩定，常用穴道有內關、合谷、三陰交、足三里等，具調節收斂汗液效果。手汗症患者平時不妨多按摩這些穴位，有保健及舒緩症狀功效。

中藥則是依據個人體質使用不同藥方，例如表虛體質的人須補氣、調節津液；容易因為緊張、壓力冒汗的人，則可以服用疏肝、安定心神的藥材。

針灸、中藥並行，效果會更好，尤其是動過手術、出現代償性排汗的患者，由於治療難度增高，邱榮鵬都會建議兩種療法並用。

「我建議最好不要開刀，」邱榮鵬說，手術後體內的神經系統被打亂，代償性排汗的治療較為困難，即使採用中醫療法，改善程度可能也不到50％。

手汗症患者或許會擔心，是不是為了控制病情，必須一輩子針灸、吃藥？邱榮鵬解釋，只要病情穩定，未必要吃一輩子的藥。「當你發現手汗比平常更多時，才需要針灸或吃藥，」他強調，治療手汗症要求的不是完全治癒，而是讓病情穩定。

此外，若同時搭配茶飲等食療，還能強化自我保健。

一般人可能覺得手流這麼多汗，代表體內水分應該很多、不缺水，但陳威達提醒，手汗患者體內的水分分布不均勻，平時更要注意補充飲水。

他會依照症型開給患者幾味茶飲，建議當做日常飲料，例如倦怠乏力、食慾不振、多汗的氣虛患者可以飲用麥稻棗茶（浮小麥15克、糯稻米根15克、大棗5顆），或取黃耆15克、白朮8克、防風10克、烏梅3顆，視個人口味用600～1200cc不等的水量煮成中藥茶飲。

若是屬於手腳心比較熱、心煩易怒、口乾舌燥、易盜汗的陰虛體質者，則取麥門冬15克、西洋參9克、蓮子6克、紅棗3顆，煮成茶水當飲料喝。

3個好習慣 助你減少手汗

想要改善手汗，除了針灸、服藥與食療，還要保持健康的生活習慣。

第一，少吃生冷、重口味的食物。

邱榮鵬表示，手汗患者多為表虛體質，只要「虛」的狀態不要增加，多汗症狀自然就會改善。首先就該少吃冰涼、生冷、燒烤、油炸及重口味的食物，「要為自己的生活習慣負責」，同時多喝水、多吃百合及杏仁粉等較滋潤的食物，夏天不妨多服用玉屏風散、生脈飲，具斂汗、滋潤效果。

第二，晚上11點前入睡，可以減緩手汗情形。

晚上11點至凌晨3點是中醫說的「子丑時」，也是身體臟腑、經絡系統中的膽與肝運作時間；中醫有「夜臥則血入於肝」的觀點，這個時間內放鬆睡眠，體內血液會自然大量地流入肝膽，肝得到充分休息，可以幫助交感神經不至於過於亢奮，同時改善手汗情形。

第三，勤做養生保健操，可以提高汗液的調節功能。

陳威達建議，養生保健操必須持之以恆、想到就做，「做10分鐘是保養，20分鐘有點效果，30分鐘效果才會比較明顯」。

1.站樁與平甩功：半蹲及平甩的蹲下動作可將氣灌入下丹田，進而增加腎氣，提高津液分布代謝，進而改善汗液調節。

2.左右轉體功法：站立著，身體左右旋轉，同時甩手，這個動作可以疏通肝氣，幫助紓解緊張壓力，使交感神經不至於過於亢奮，可減緩手汗情形。

3.捏脊法：交感神經節沿著脊柱附近分布，在中醫觀點裡，脊柱兩側也是膀胱經經過之處。捏脊柱兩排穴位，除了能調理整體經絡與臟腑的功能外，還能調整汗液的正常代謝。

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(中時電子報)