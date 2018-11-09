花蓮》花蓮石藝名揚國內外 徐榛蔚將持續發揚光大

2018年11月09日 07:05 中時 范振和

「花蓮人開講」藝文之夜，儘管天雨，依然湧入大批人潮。（范振和攝）

花蓮縣長候選人徐榛蔚（右）趨前關心最後一位離場的老伯伯 。（范振和攝）

「民以『石』為天？花蓮是石頭的故鄉，幾乎家戶都有珍藏美石！」縣長候選人徐榛蔚7、8日兩晚暢談石藝文化，企盼充分發揚在地特色文化與產業，讓產業文化化，文化產業化。

由國民黨花蓮縣黨部主導的「花蓮人開講」，7日晚上是藝文之夜，不少藝文社團參與，徐榛蔚以石藝為主訴求，大談花蓮石藝之美，美得冒泡；8日晚間由手工藝協會與石藝大街商圈合辦的「石藝動起來．花蓮『榛』幸福」選舉造勢活動中，同樣提及花蓮的石藝特色，必須持續用心發揚光大。

徐榛蔚說，花蓮擁有大山大海，孕育豐沛多樣的美石，家家戶戶可輕易發現玫瑰石、豐田玉等，增添了生活情趣，而依石藝維生的商家也不在少數，讓鄉親身心靈得以浸淫在美好的石藝氛圍中。

文化局每兩年也推出國際石雕藝術季，中間空檔召開研習活動，培育年輕石雕人才，已讓在地石雕藝術享譽國內外；同時，每年都有石藝嘉年華，奇雅玉石百花齊放，深化了兩岸石藝交流，只因蔡政府造成兩岸關係急凍，近年來重創了石藝產業。徐榛蔚強調，未來她會持續推動石藝產業與文化，與鄉親攜手充實物質與精神生活。

「花蓮人開講」前晚是藝文之夜，除了花蓮縣職業總工會理事長徐建隆、縣總工會理事長陳光火、花蓮粥會理事長彭明德外，大部分是石藝社團，如石藝文化推行協會理事長胡家誠、花東玉石協會理事長林儀傅、手工藝協會理事長郭南駿、木石文創藝術協會理事長王乙亮、永安石友會理事長簡文正、奇石協會理事長廖文雄等人，輪番上台力挺徐榛蔚。

(中時 )