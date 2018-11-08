黃嘉千首入圍金馬 與喜翔小熨斗對白壓力灌頂

2018年11月08日 16:02 中時 蕭雅玲

《第55屆金馬獎頒獎典禮》即將於11月17日於台北國父紀念館隆重登場，台視將於10日起推出《金馬55入圍系列報導》，邀請優秀入圍者分享心情與拍攝點滴，黃嘉千因電影《老大人》首次入圍「最佳女配角獎」肯定，她透露，「一開始還搞不清楚狀況想說哪個金馬獎，感覺很抽離應該不關自己的事，回過神弄清楚是入圍女配角後，才在車上瘋狂大叫。」。

黃嘉千在電影《老大人》飾演面臨父親長照的角色，將玉珍這個角色詮釋相當到位，她分享：「對我來說越生活的角色要揣摩他的生命越難，因為玉珍是個很普通的人，雖然有她自己的個性，但是她的世界很小，要從她的視野看世界不容易。」而電影中台語對白，也讓黃嘉千吃足苦頭，她特別感謝資深前輩小戽斗與喜翔在台詞上的幫忙，「一開始劇組說可以國台語穿插，後來跟他們讀本時我壓力灌頂！還記得大家聽到我講出來的台語，都露出相當不可置信的表情。」

而強勢入圍8項大獎的《誰先愛上他的》包括導演徐譽庭、許智彥及演員邱澤、謝盈萱與黃聖球，在節目中大聊入圍心情與拍攝過程，而唯一守在電視機前看名單公布的邱澤，被大家誇很勇敢，他回憶：「聽到入圍『最佳原著劇本』的時候我就知道評審有看到這部電影了，後來入圍了8項我在辦公室高興得又叫又跳，那個喜悅是無法用語言來形容的。」

(中時 )