金門自來水廠線上服務系統啟動 申請電子帳單有禮券可拿

金門自來水廠線上服務系統今（8）日正式啟動，由副縣長吳成典（中）主持儀式。（李金生攝）

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申請電子帳單者即有面額100元禮券可拿，數量有限，愈快愈好。（李金生攝）
自來水廠同仁一起見證啟動儀式，未來規畫提供更多元方式繳納水費。（李金生攝）

金門自來水廠線上服務系統今（8）日正式啟動，申請電子帳單者即有面額100元禮券可拿，數量有限，愈快愈好。

隨著網路環境發達、雲端服務盛行，金門自來水廠為加強e化便民作業，響應節能減碳珍愛地球，建置這套用戶線上服務系統，包含水費電子帳單、各項服務線上申辦與預約服務等，提供縣民多元的便利服務。

水廠指出，申辦水費電子帳單的用戶，包括帳單或收據均以電子郵件寄送外，其他系統功能還包含未（催）繳通知、歷史帳單、繳費狀況查詢、水費試算、用水圖表分析及各項預約申請，提供個人或企業更便利的查詢及服務，也可幫助用戶節約用水，為地球環境永續發展盡一分心力。

水廠為鼓勵用戶辦理電子帳單，活動期間完成申請者，即可至該廠服務台領取面額100元禮券，每一水號限領1張。申請時應攜帶身份證明文件，非用戶本人需填具委託書並攜帶委託人及受託人身份證明文件。

水廠並表示，目前正規畫多元方式繳納水費，未來也能提供台灣Pay、全國繳費網、超商繳費及與臺北市政府合作的pay.taipei平台，介接第3方支付業者，增加民眾生活上的便利。

活動辦法詳金門縣自來水廠臉書粉絲專頁或水廠網站。

(中時 )

金門縣自來水廠官網
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