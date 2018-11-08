景美拔河隊教頭郭昇7月車禍癱瘓 獲運動菁英獎特別獎

2018年11月08日 16:04 中時電子報 黃邱倫

教育部體育署今日公布107年運動菁英獎入圍名單，屢屢帶領景美女中拔河隊在國際舞台奪獎的郭昇教練，7月車禍受傷癱瘓，但他對於生命的熱愛與堅忍不拔精神令人感佩，眾多評審決議頒發給他特別獎，體育署長高俊雄表示，希望郭昇教練能在12月12日親自出席頒獎典禮。

景美女中拔河隊成立於1994年，當時第一任教練為林柔里，選手還是一般生，大多都是田徑隊身兼拔河隊，2000至2001年學校開始招收體育保送生，並在2000年勇奪亞洲盃青女組冠軍，逐漸展露鋒芒。第二任教練郭昇2003年接手至今，2010年起，景美女中和台灣師大選手成為中華隊固定班底、為國爭光，拔河隊的心酸血淚還被改編成電影「志氣」，由郭書瑤、莊凱勛、楊千霈等主演，2013年2月在台灣上映，郭書瑤也因為此片獲得第50屆金馬獎最佳新演員獎。

郭昇帶著景美女中拔河隊征戰各大賽事，除了在國內賽連續稱霸，近3年更在世界盃、歐洲盃、亞洲盃連續拿下15座冠軍獎盃，107年帶領景美師大拔河聯隊獲得世界盃室內拔河錦標賽女子組540公斤第1名、U23組 500公斤第1名及女子組500公斤第2名之佳績。

郭昇教練與選手之間亦師亦友的情誼更令人動容，帶著選手們一同成長，學習面對人生。「輸了不能哭、贏了不能歡呼」的態度，隨著故事被紀錄成書，改編成電影《志氣》，帶給更多人力量。郭昇於書中說到：「拔河不能拔一輩子，從拔河中體會的哲學，才是終生受用。」利用運動體悟人生，感動更多人，期盼正面能量來影響社會。

(中時電子報)