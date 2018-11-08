新北》侯友宜被霸凌？ 侯：哈哈哈哈

侯友宜和劉美芳聯合舉行「反霸凌」記者會。（王揚傑攝）

友善列印
中時

國民黨新北市長候選人侯友宜與板橋區議員候選人劉美芳今（8）日聯合舉行「反霸凌」記者會，媒體詢問侯友宜，會否認為蘇院長酸言酸語也是一種霸凌？侯友宜先是愣住，隨後哈哈大笑，接著回答說，經過這麼多的歲月，有一定的年紀，我們希望用正向的力量來選舉，老縣長幾乎這7個多月來虧我、酸我，講的一些話都不符合事實，我都一笑置之，笑笑就好，選舉還是好好的政見論述，老縣長他這樣作，我沒意見，就聽聽笑笑就好。

對於決定辯論侯友宜表示，從頭到尾說不會拒絕辯論，一直希望老縣長能夠把保護人民健康的態度展現出來，老縣長遲遲不表態 ，只希望辯論，那說乾脆在辯論台上，讓老縣長對保護人民身體健康、環境生態的態度說清楚。

針對蘇貞昌批侯不是口才不好不辯論，是因為對市政不熟悉。侯友宜說，他在新北市當副市長7年多，很多事情老縣長沒有做，包含三環三線、托育、托老、運動中心、社會住宅，這些老縣長15年前都沒做過，誰比較熟？其實看現在的建設跟以往就差很多， 他又代理過市長一段時間，所以不用去比較，看過往就知道了。

媒體詢問對馬前總統新三不政策被認為相中國靠攏的看法？侯友宜表示，選一個直轄市的市長，好好的為市民做事，意識形態的東西，把他放在兩邊吧，好好的位市民做事比較重要。

至於會不會將張天欽事件在辯論會上質疑民進黨？侯說，最重要的還是跟市民報告要做什麼才重要，市民要聽你未來要替他們做什麼，未來能夠讓市民增加讓城市的光榮感是什麼，這才是最重要的。

(中時 )

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