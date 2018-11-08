河正宇率超MAN跨國部隊出任務 吐嘲隊員長相「很自由」

2018年11月08日 16:09 時報周刊 張毓琪

商業動作大片《90分鐘末日倒數》今釋出中文版前導預告與海報，《與神同行》隊長河正宇率領來自各國高手組成傭兵部隊出任務，短短48秒槍戰場面緊張刺激又充滿創意。導演金秉佑此次大膽挑戰第一人稱視角拍攝，空前創意視野在前導預告中即感受到熱血沸騰，已可想見走進電影院大銀幕時將享有身歷其境的震撼臨場效果。

《90分鐘末日倒數》自韓國預告釋出後，隨即引起觀眾爆炸性高度討論，甚至被譽為今年12月最受矚目電影。片中河正宇所屬的私人軍事企業組織PMC，因接獲美國中央情報局秘密任務，投入地下深達30公尺的碉堡作戰。而這也是韓國電影中第一次以PMC為題材做拍攝，河正宇語帶保留說：「相信大家都對這個組織很陌生，但《90分鐘末日倒數》則因這樣的設定讓故事變的很有趣。」

河正宇此次搭檔影視雙棲影帝《我的大叔》李善均演出《90分鐘末日倒數》，以電影情節放映的90分鐘也是真實觀影時間為概念，讓觀眾即使在一般影院觀影，也能享有VR視覺效果。透過訪問河正宇表示：「這是一部很新鮮的動作題材電影，在看完電影後，我相信不會有人說他有過類似的觀影經驗。」《90分鐘末日倒數》由《與神同行》特效班底全程打造，預告片中河正宇一句：「行動！」隨即與對方展開激烈交火，畫面中夾雜大型火砲、爆破、空戰、坦克攻擊等情節，更是可見該片龐大格局。

日前公開劇照中，河正宇與傭兵部隊手拿武器一字排開，氣勢十足，河正宇笑說：「因為我們不是隸屬任何國家的軍人，長相也是依個人特色展現自由風格，相信大家都可以感受到我們的時尚感吧！」

導演金秉佑分享該片開拍前準備工作，表示與拍攝團隊一年就研讀了40本關於傭兵作戰的訪問內容，並在閱讀過程邊與演員完成戰鬥模擬，希望將場面做到最逼真。他說：「能夠看到大家對《90分鐘末日倒數》這麼興奮地期待著，真的很開心。」《90分鐘末日倒數》將於12月28日與韓國同步在台上映。

(時報周刊)