彭麗媛地位提升？美媒：從大陸官媒這樣呈現可見端倪

2018年11月08日 16:39 旺報 潘維庭

美國之音8日報導，在大陸官方媒體上，大陸國家主席習近平的夫人彭麗媛的地位愈來愈高，其中，彭麗媛會見比爾蓋茲的版面位置高於眾高官。

該報導舉例，4日新華社一篇報導的標題是《習近平和彭麗媛歡迎出席首屆中國國際進口博覽會的各國貴賓》，把彭麗媛和習近平並列。在配發的各國領導人夫婦合影照片中，習近平和彭麗媛站在中間。

文章表示：「 國家主席習近平和夫人彭麗媛4日晚在上海舉行宴會…習近平和彭麗媛同各國領導人夫婦親切交流並合影留念。在歡快的迎賓曲中，習近平和彭麗媛同貴賓們一同步入宴會廳。」

該報導結尾說：「丁薛祥、李強、楊潔篪、胡春華、黃坤明、王毅、趙克志、何立峰等參加上述活動」，報導沒有提到赴宴的外國領導人的名字。」

另外，美國之音再舉例，人民日報6日第一、二版「基本姓習」，8篇文章中前7篇的標題都是以「習近平」開頭的。第三版第一條是「中華人民共和國主席習近平」在進口博覽會上的主旨演講，第二條是《彭麗媛會見美國蓋茲基金會聯席主席比爾蓋茲》。第四版上有關於中共政治局常委栗戰書、汪洋和外長王毅的外事活動的新聞。

同時，9月14日新華社報導：「習近平在人民大會堂東門外廣場為馬杜羅舉行歡迎儀式。彭麗媛、楊潔篪、陳竺、王毅、何立峰、鄭建邦等參加。」楊潔篪是中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任，王毅是國務委員兼外交部長。

今年6月19日習近平在北京歡迎北韓領導人金正恩，央視《新聞聯播》在報導「其餘歡迎者」名單時，也是以「習近平總書記夫人彭麗媛」開頭，她排在中共政治局常委王滬寧和中共中央辦公廳主任丁薛祥等人前面。

(旺報 )