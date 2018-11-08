彰化驚爆棄置太陽能光電板！環保局最高開罰300萬

2018年11月08日 16:26 中時 吳敏菁

彰化縣大城鄉魚寮溪旁遭棄置太陽能光板，彰化縣環保局與彰化縣警察局芳苑分局偵查隊迅速至現場稽查，估計800片左右，將業者和地主移送，依法開罰。（吳敏菁翻攝）

彰化縣大城鄉美豐村魚寮溪旁土地遭棄置太陽能板等事業廢棄物被踢爆、罵翻，彰化縣環保局8日上午配合調查站稽查，火速揪出簡姓負責人和林姓地主涉嫌違反廢棄物清理，依廢棄物清理法規定最開將開罰300萬元。

彰化縣大城鄉魚寮溪旁遭棄置太陽能光板，得到線報後，彰化縣環保局與彰化縣警察局芳苑分局偵查隊迅速至現場稽查，發現該筆土地堆置廢棄之太陽能板，估計800片左右。

稽查當時現場正有工人，正整理散落之太陽能板，隨即請工人聯絡公司負責人及地主到場說明。公司簡姓負責人到案表示，該筆土地由他購買後登記於林姓友人名下，其上所堆置之廢棄太陽能板，客戶於2016年9月間梅姬颱風過境後造成太陽能板損壞

，公司負責拆除汰換所產生，後將損壞之太陽能板堆置於該筆土地上。

彰化縣環保局將依廢棄物清理法規定未妥善貯存廢棄物，將依法開罰新臺幣6000元以上300萬元以下罰鍰；另簡姓負責人和林姓地主涉嫌違反廢棄物清理法，未經主管機關許可，提供土地堆置廢棄物，移請司法機關偵辦。8日並配合承辦檢察官，要求妥善安置該批廢棄太陽能板。

彰化縣政府綠能暨經濟發展處長王盟貴表示，太陽能面板主要組成玻璃62.7％、鋁框22％，其餘為醋酸乙烯酯聚合物、電池、背板、接線盒等，其出廠產品沒有毒性，不要太過度恐慌。國外廢棄太陽能板處理技術成熟，惟國內目前產量較少，經濟規模較不足，以至於國內處理廠數量較少。

彰化縣環保局表示，行政院環境保護署刻正研擬相關配套方案，建置回收機制，將全力配合。籲請設置有太陽能發電之民眾，若有汰除之太陽能板，可由太陽能光電系統商和模組商透過合作之清除處理業者辦理，避免任意棄置。

(中時 )