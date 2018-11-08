高雄巿長競爭白熱化 李雅靜籲北漂返鄉投票

2018年11月08日 16:17 中時電子報 綜合報導

高雄市長選情白熱化，北漂族返鄉投票成為翻轉高雄最重要關鍵。國民黨市議員李雅靜近日推出兩支小影片「北漂族的悲歌」，引起廣大的回響。兩週內累計7.5萬次人次觀看，數千個按讚、留言與分享，可見「北漂青年」的議題觸動了許多高雄人的心弦，許多看過影片的鄉親不禁觸景傷情、眼紅鼻酸。

國民黨市議員李雅靜 提供

李雅靜表示，這兩支短片都以真人實事入鏡，影片的主角都住鳳山，她們就是我們周遭的平凡小老百姓，所以發生在她們身上的枚事，特別能打動人心。

國民黨市議員李雅靜 提供

這2支影片的主角現身說法，她們年輕時拚手胝足、努力打拼，享受過高雄過往曾經的繁榮歲月，但在晚年却面臨子女北漂、外漂處境，成為為了生活而背井離鄉的異鄉子。陳老太太在影片中紅著眼眶，哽咽地訴說對於親人的思念，讓人鼻酸與不捨。在另一支影片中，王老太太的女兒因為擔心獨居的母親，選擇回到高雄發展，但薪水卻硬生生少了一兩萬塊，受到現實殘酷的打擊。

這次選舉中，韓國瑜、李雅靜都將「高雄拚經濟」作為競選主軸。韓國瑜訴求「東西賣出去，人能進得來，高雄發大財」，瑯瑯上口，深植民心。李雅靜重要經濟政見包括:重啟「高雄港自由經濟特區」、提倡循環經濟新模式兼顧環保與產業、建立青年技職教育訓練成功嶺、籌設青年創業基金、全力爭取陸客觀光。李雅靜認為，高雄應該撇開意識形態，衝刺經濟，提高就業及薪資，打造好賺吃城市，才能為北漂青年找到返鄉之路！

高雄是我們的故鄉，沒有人願意離鄉背井，漂向異鄉。高雄是我們的根，需要大家一起來守護，讓我們及子孫在這裡安居樂業。李雅靜希望，所有北漂、外漂的高雄子弟，能夠疼惜父母、疼惜我們的家，11月24日務必踴躍返鄉投票，用選票來翻轉高雄、改變青年子弟向外漂泊的宿命。

(中時電子報)