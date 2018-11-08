葉毓蘭：丁丁罵小野 剛剛好而已

2018年11月08日 16:16 中時電子報 丁世傑

台北市長候選人丁守中批評小野是民進黨門神，小野日前受訪時崩潰哭了，丁守中今（8）日對這種政治操作感到「不齒、噁心透頂」。警察協會秘書長葉毓蘭在臉書指出，「丁丁罵小野，剛剛好而已！」

台北市長柯文哲競選總幹事小野拍影片力挺高雄市長候選人陳其邁被台北市長候選人丁守中批評是民進黨門神，小野日前受訪時崩潰大哭。

丁守中今（8）日再度重砲抨擊，劉寶傑先被逼請假、陳其邁在宣布辭立委、再由小野以「文化人」身分挺陳其邁，對這種政治操作感到「不齒、噁心透頂」。

丁守中陣營也指出，「柯文哲挺小野、小野挺陳其邁、陳其邁挺姚文智、姚文智痛駡柯文哲。請問小野先生：這是一個什麼樣的關係？你們根本是政治亂倫。」

對此，葉毓蘭引述網友「地窖窖主」整理的資料，才知道「丁丁罵小野，剛剛好而已！」

(以下轉自：地窖窖主)

2000年總統選舉，小野支持陳水扁，陳水扁當選後，小野接任台視節目部經理。

2006年，小野擔任行政院新聞局優良課外讀物評審委員召集人。

2006年，小野擔任華視總經理，一直幹到2008年3月。

2000年到2008年，剛好就是陳水扁當總統的時期。

葉毓蘭最後強調，票投柯P，就是支持陳其邁、林佳龍，就是支持蔡英文！

(中時電子報)