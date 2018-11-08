基隆》不怕政二代 無黨籍議員候選人「阿甘精神」打選戰

基隆無黨籍市議員候選人張哲源、羅維新靠「省戰」打出一片天。（李怡萱翻攝）

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羅維新三哥羅維銘情義相挺，背著移動看板走遍安樂區25里。（李怡萱翻攝）
張哲源背後有一群專業的工程師顧問團隊，理性政見頗受好評。（李怡萱翻攝）

基隆市議員政二代拚接班，挾豐厚政治背景大舉進攻議會，但有兩位無黨籍市議員候選人不畏政二代，沒有金錢、政治資源，卻靠「省戰」打出一片天。

中山區候選人張哲源是成大環工碩士，不設看板、競選總部，只靠走路拜票，在網路發表政見；安樂區候選人羅維新擔任警察32年，也沒有設置看板，全靠他的三哥羅維銘情義相挺，每天背著移動看板，效法「阿甘精神」，以徒步方式走遍安樂區25里增添知名度。

兩人不怕政二代，堅持以最少資源投入選舉，一見面就互稱「中山阿甘遇上安樂阿甘」，惺惺相惜表示「要打一場CP值最高的選戰！」

張哲源說，他沒有金錢資源，只有一顆清楚的腦袋、一顆熱忱的心，背後還有一群專業的工程師顧問團隊。他只在網路提出具體政見，但理性作風頗受民眾好評，

「我們都是堅持以最少資源投入選舉的候選人！」張哲源跨區拜會羅維新，看到羅的競選團隊，再度覺得選舉充滿希望，感嘆「安樂阿甘」的耐力與意志力實在是太強了。他相信網路有善的循環，能對抗號稱得花「500萬元」的議員選戰， 讓大家一起來見證奇蹟，來一場「0元的選戰」。

「雖然艱困，但相信人定勝天！」羅維新說，他無黨無派，會靠自己一步一腳印爭取選民支持，這次除競選辦公處所外，不再另設大型看板，用最貼近民眾的方式，去發現問題、解決問題，他相信，沒有資源也可以打選戰，靠雙腳發揮阿甘的精神。

羅家為他選舉總動員，三哥羅維銘情義相挺，從羅維新宣布參選後，就背著移動看板，不論風雨，以徒步方式走遍安樂區25里，至今已長達5個多月，幫助他在資源缺乏下拓展了知名度。

(中時 )

葉毓蘭：丁丁罵小野 剛剛好而已 鄭運鵬：國民黨應對日文官網出現…

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