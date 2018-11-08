新光三越西門店周年慶開跑 適逢選舉交通將遇黑暗期

2018年11月08日 16:53 中時 程炳璋

台南市周慶百貨大戰壓軸登場的新光三越西門店周年慶，檔期8日上午11時開始，一早就湧現大量遊客等候，今年適逢選舉，顧客車潮遇上競選宣傳車，周邊交通頓成大考驗，業者與警方已合作，在活動首4日與假日將加派義交疏導交通。

新光三越西門店8日開門前，門口就有大批排隊人潮等著搶周年慶優惠商品，業者全年營業額一向在南台灣百貨業名列前茅，今年周年慶檔期預估目標40億，比去年營業目標微幅成長，光之前4天的預購會就已賺進了9億多，出現不少信用卡百萬刷手，百貨業績搶搶滾，絲毫看不見台灣不景氣的情況。

業者統計去年25天的周年慶，共湧入200萬人次顧客，去年周年慶前7天就湧入7萬車潮，今年預料人、車數只增不減，適逢選舉期間，周邊道路難免有候選人宣傳車穿梭，假日遇上車潮，交通雍塞問題更難解，違停問題也隨之而來。

業者表示，去年在小西門廣場打造的耶誕村藝術裝置，共吸引百萬人次顧客，今年仍設置耶誕樂園，預料同樣吸引大量人潮。

警方表示，依照往年經驗，新光三越周年慶期間，除了周邊道路都會出現大量車潮，附近巷弄更會有違停車輛，假日更加明顯，去年業者已自行擴大道路範圍進行交通疏導管制，效果不錯。

選舉年適逢周年慶，台南市蛋黃區交通問題成嚴峻考驗，業者已加派義交人力，在重要路口疏導交通，告知車主周邊停車場資訊。

(中時 )