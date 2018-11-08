美期中選舉落幕貿易戰和解？美媒：民主黨慣持貿易保護主義

2018年11月08日 17:11 旺報 潘維庭

美國期中選舉落幕，民主黨奪回國會眾議院的控制權，共和黨保住了對參議院的掌控。有分析認為，美國總統川普將選擇與大陸儘早解決貿易爭端，但亦有分析指出，民主黨歷來持貿易保護主義立場，反而會加大川普政府與北京達成貿易協議的難度。

美國之音8日報導，眾議院被民主黨翻盤，而民主黨已經表示，要對川普政府的很多決策和主張發起挑戰或加以制約，似乎符合北京的盤算和預期。

凱雷集團聯合創辦人和主席魯賓斯坦（David Rubenstein）7日在新加坡舉行的彭博新經濟論壇發表談話時表示，期中選舉塵埃落定後，美國應該與大陸在貿易問題上達成和解，「我的確認為，川普政府想要與中國達成某種妥協，從而結束目前的不確定狀態。」

魯賓斯坦也表示，北京方面現在需要了解的是川普總統的底線在哪兒，以及他們應該和哪位官員談判。

但也有分析認為，民主黨重掌眾議院或不會改變川普政府的貿易政策，因為國會並不主導美國與其它國家的貿易談判，而民主黨歷來強調公平貿易。

華盛頓保守派智庫美國企業研究所高級研究員史劍道（Derek Scissors）分析，民主黨重掌眾議院，可能反而會加大川普政府與北京達成協議的難度。因為眾議院民主黨人是保護主義色彩最為濃厚的團體。

史劍道認為，這意味川普政府與中方達成的貿易協議，將會受到國會裡民主黨人的詳細審視，如果雙方達成的只是一份像5月那樣的採購協議的話，川普本人會在2020年的總統選戰當中，有關中國高度政治化的討論時，受到民主黨人的猛烈攻擊。

(旺報 )