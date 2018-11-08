陸防長魏鳳和離京訪美 楊潔篪會見博爾頓

2018年11月08日 17:17 旺報 林永富

大陸國防部8日消息，應美國國防部長馬提斯邀請，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和於8日率團離京，對美國進行正式訪問並出席9日在美國華盛頓舉行的第二輪中美外交安全對話。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將同美國國務卿蓬佩奧、國防部長馬提斯共同主持上述對話。雙方將就中美關係及其他共同關心的重要問題深入交換意見。

據大陸外交部網站8日消息，當地時間7日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在白宮會見美國總統國家安全事務助理博爾頓。

楊潔篪表示，中美關係保持健康穩定發展，符合兩國人民和世界各國人民的根本利益。美國新一屆政府就職以來，習近平主席和川普總統通過會晤、通話、通信等方式保持密切溝通，為兩國關係提供了戰略引領。本月9日進行的第二輪中美外交安全對話將為兩國元首阿根廷會晤做有關準備工作。雙方要按照兩國元首達成的重要共識，加強溝通協調，推進對話合作，妥善管控分歧，精心做好準備工作，確保兩國元首阿根廷會晤取得積極成果。

楊潔篪指出，中方堅定維護和促進世界和平與發展，也希望各國為此作出努力。戰略互信是事關中美關係長遠發展的根本性問題。中國的經濟發展和美國的經濟繁榮互為機遇。中方致力於同美方一道，努力實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏。

關於台灣問題，楊潔篪指出，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，希望美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，妥善處理涉台問題。

楊潔篪表示，中美經貿關係的本質是互利共贏的。雙方要通過平等互利的談判共同尋找妥善解決辦法。雙方還要加強兩軍、反恐、執法、禁毒、人文、地方等雙邊領域及重大國際和地區問題上的合作，更多更好地造福兩國人民和世界各國人民。

博爾頓表示，川普總統十分期待同習近平主席在出席20國集團阿根廷領導人峰會期間舉行會晤。美方願同中方保持密切溝通，精心籌備，推動兩國元首會晤取得積極成果。美中舉行第二輪外交安全對話，有利於增進雙方戰略互信，有利於為兩國元首阿根廷會晤做準備。美方也願同中方就雙邊關係和重大國際地區問題加強溝通與合作，推動取得更多進展和成果。

(旺報 )