珠海航展第3天 胖妞、梟龍、神鷹登場飛行表演

2018年11月08日 17:06 中時電子報 江飛宇

大陸珠海航展進入第3天，又有精彩的飛行表演，包括被大陸網友愛稱為「胖妞」的大型運輸機運20、與巴基斯坦合製的JF-17「梟龍」，以及廉價外銷戰機FTC-2000G「神鷹」，雖然天空能見度較前幾日來的差，但是幾款飛機的表演仍相當精彩。

降落期間的運20，它有著不錯的短距降落能力。(圖/新華網)

運20的研發計畫追溯自2007年，原本中國大陸的大型噴射運輸機是購買俄羅斯的Il76，但是運輸機仍然不足，因此提出「大運計畫」，在2013年完成原型機，於2016年正式服役，它的最大載運量可達到60噸，經濟航程可達到7800公里。運20受到許多大陸軍迷的喜愛，認為它擺脫了俄式軍機的粗獷風格，顯得比較精緻，給了它「胖妞」的愛稱。

運20裝有反推力裝置，可以有效縮短降落距離，這對於戰略運輸是相當重要的性能。

巴斯斯坦空軍的JF17也參與珠海航展飛行表演。(圖/網路)

接著JF-17梟龍戰機登場，這是中國大陸與巴基斯坦合製的輕型戰機，其研發路程可謂波折不斷，中國大陸曾想要放棄該計畫(因為提出了殲10計畫)，最終在巴基斯坦的堅持下完成，然而巴基斯坦成為唯一使用國，擔任巴國輕型輔助戰機的角色。

FTC-2000G多用途戰機最大掛載重量3噸，可做為輕型攻擊機，也有一定的空戰能力。（圖／中國航空新聞網)

第三個飛行表演的上個月剛出廠的FTC-2000G「神鷹」，這款由貴州飛機公司製作的戰機，原先是「山鷹」教練機，但經過射控系統的優化，改造成輕型對地攻擊機，著眼於現在的反恐戰爭。它的基本原型來自俄製MiG-21，但改造至今已經看不到原樣，只剩下水平尾翼的構型還依稀類似它的祖先。

(中時電子報)