香港於2020年 提供所有居民數位個人身份

2018年11月08日 17:07 旺報 潘維庭

香港特別行政區政府創新及科技局副局長鍾偉強8日表示，在2020年年中，提供所有香港居民免費數位個人身分（eID），讓市民能以單一的數位身份和認證，進行政府和商業的網上交易。

「2018海峽兩岸暨香港、澳門互聯網發展論壇」8日在烏鎮召開。會上，香港特別行政區政府創新及科技局副局長鍾偉強發言致詞。

鍾偉強表示，香港特區政府銳意發展創新科技以推動新產業的發展，推進智慧城市建設。利用創科提升城市管理成效和市民生活品質。

他提到，兩年中香港特區已投入780億港元，致力發展創科，以前所未有的力度，從基建、科研合作、培育科技企業、培育人才、推動產業發展等各方面，進一步加速本港的創科發展。

鍾偉強指出，創新科技應用在生活是重要的。智慧城市的發展，便是這個概念。要落實好智慧城市，讓市民實實在在的感受得到創科帶來的便捷，市民自然會支持創科政策。政府要有更大決心，更高的協調不同政策局、政府部分的分歧、才可做到真正的智慧城市。

鍾偉強表示，香港特區政府於去年12月發佈了《香港智慧城市藍圖》，並正推展多項智慧城市重要基礎建設，包括：在2020年年中，為所有香港居民免費提供數位個人身份，讓市民能以單一的數位身份和認證進行政府和商業的網上交易；明年中逐步在四個人流多的地區，推行「多功能智慧燈柱實驗計畫」，提供便捷訊息服務及蒐集各類即時城市數據，加強城市和交通管理；革新政府雲端設施及設立大數據分析平台，提升政府運作效率和網路安全；以及明年開始提供無線電頻譜予流動服務營辦商，使他們能儘早推出5G服務。

鍾偉強表示，數十年來，香港社會各界一直是國家發展的積極貢獻者。同時國家的改革開放亦成為香港經濟發展的動力，成就香港經濟轉型。隨著國家進入深化改革擴大開放的發展新階段，香港應有新的作為，好好把握「一帶一路」及粵港澳大灣區兩大國策所帶來的機遇，融入國家發展大局。

先前《大公報》稱，香港最新一份施政報告提到，香港創新及科技局為eID推出明確時間表。該局常任秘書長卓永興表示，eID將於2020年中旬推出，首階段提供約25項常用服務，其中包括續領駕駛執照、申請公屋及居屋等，到2020年底會擴展至30項常用服務，如報讀專上課程、考車牌等，2021年初會開始接受食物業牌照的電子提交。至2021年中旬，會將eID擴展至約3000個政府表格。

(旺報 )