曾因民調不好被黨放棄 游錫堃：盼遺憾不要在台北發生

行政院前院長游錫堃以4年前被黨中央放棄的經驗，替姚文智喊話，盼大家選前支持姚。（郭建伸攝）

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「台北市旅北同鄉會後援會」成立大會8日舉行，民進黨台北市長候選人姚文智（左）在前行政院長游錫堃（右）陪同下走進會場。（范揚光攝）

民進黨台北市長候選人姚文智因為民調屢屢不被看好，總統蔡英文更在選前之夜選擇去高雄站台，近來幾乎呈現被黨中央「放生的狀態」。對此，姚今出席「台北市旅北同鄉會」造勢時，行政院前院長游錫堃替他站台，並坦言他就是4年前因為民調不好被黨中央放棄，議員也對他沒信心，但後來開票後，很多議員向他致歉，如果多出一點力就可讓他當選，「我希望這樣的遺憾，不要在台北市發生」。

媒體詢問游錫堃，是否擔憂姚文智的開票結果會重演他4年前的狀況？游說，他四年前民調不好，黨中央等於幾乎把他放棄，但最後他得票僅輸1.28％，「我不覺得姚文智沒有機會，我認為大家努力，姚文智就有機會當選」。

談及台北市議員鴨子划水選得辛苦，游錫堃說，他不清楚台北的狀況，但他那時也發生類似的事情，因為受到民調的影響，議員候選人也沒信心；但後來開票時，很多議員都對他道歉，「如果那時候多出一點力就當選了」。

媒體追問游，是否希望黨中央給多一點姚文智關愛眼神？游說，他在黨內沒有任何職務，也已經淡出，比較不清楚黨的狀況，「但選舉的時候，黨中央當然要全力支持，尤其是首都候選人」。

游強調，民進黨在首都應該提名，既然提名，就應該全力支持。

(中時 )

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