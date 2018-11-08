台中》龍燕隔空交鋒！林批盧臉腫像紅龜粿.盧反擊對手裝睡叫不醒

2018年11月08日 16:49 中時 林欣儀

國民黨台中市長候選人盧秀燕陣營反擊，指林像「裝睡的人叫不醒」，理解他選情低迷才失言。(林欣儀攝)

民進黨台中市長候選人林佳龍8日接受LINE官方「未來市長講」網路直播專訪，批國民黨候選人盧秀燕提出的政見是「芭樂票」、「已被打臉，臉紅得像紅龜粿」。盧秀燕陣營反擊指林佳龍就像「裝睡的人叫不醒」，能理解對手選情低迷、才會慌張失言。

針對已經開幕的台中花博是否免費入園，林佳龍中午接受主播沈春華、在LINE官方「未來市長講」專訪時指出，對手「叫大家現在不要去看（花博）、等她當選再去看」，根本是欺騙社會、開芭樂票，要申請活動就要守規則，若（花博）被取消資格、她要不要負責。

林佳龍接著說，如果每個人都免費，花博像菜市場擠爆了，也影響品質。盧秀燕因這政見已經被打臉了，「臉已經很痛了，臉都紅得像紅龜粿了」，請盧不要再說了，會貽笑大方，跟她講還要硬ㄠ。

對於空汙問題，林佳龍說，盧秀燕一直罵他，但其實都是罵到前台中市長胡志強，她又說「中電不北送」，但中電中用都不夠了。

盧秀燕競選總部發言人吳皇昇指出，不論是看花博免費政見或中電不北送的議題，盧秀燕已經多次對外闡述她的理念，但林佳龍就好像「裝睡的人叫不醒」，不但忽視民意，還頻頻混淆盧秀燕的主張，若他真聽不懂，會再講給他聽。

吳皇昇說，台中市為花博花了43億元、中央也補助43億，對手卻偏要做花博卡、將市民分成2種待遇，相當荒謬。至於中電不北送的問題，前行政院長蘇貞昌就曾公開說過中電有北送、林自己也在議會承認此事，現在又對外混淆視聽。

吳皇昇強調，林佳龍以「臉腫得像紅龜粿」的低劣言語說對手，可以理解他因選情低迷而慌張失言。

(中時 )