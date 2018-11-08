賴揆：台商回流客製化單一窗口一條鞭服務 研議放寬外勞適用

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行政院長賴清德今天主持「加速投資台灣專案會議」，聽取國發會就「歡迎台商回台投資行動方案（草案）」。賴揆裁示，未來對於有意回流廠商，將打造單一窗口客製化服務，簡化審核機制，縮減行政流程，並由投資台灣事務所提供一條鞭的專人服務；另外也將請勞動部研議適度放寬外勞機制，讓返台廠商及本土廠商一體適用。

賴揆聽取報告後表示，本案規劃將有別於以往吸引台商回台作法，重點在於由需求端驅動，提供客製化單一窗口服務，並以創新作法滿足廠商用地需求、充裕企業所需人力，同時協助台商快速融資；在單一窗口方面，對於有意回流廠商，打造客製化服務，並力求簡化審核機制，縮減行政流程，加速台商回台扎根。未來本案由投資台灣事務所提供一條鞭的專人服務，確保企業投資設廠能在最短的時間內完工投產。

賴揆並說，在土地方面，經濟部及相關部會應研擬土地供給的短中長期計畫，除透過推動現行措施滿足廠商用地需求，另應詳細盤點未來3年，甚至5~10年的潛在土地來源，以持續充裕產業用地。

產業人力方面，在優先促進本國勞工就業原則下，賴揆也請勞動部研議適度放寬外勞機制，並考量返台廠商及本土廠商應一體適用。另請經濟部掌握返台廠商所需人力，以利後續勞動部及教育部辦理供需媒合、人才培育。

賴揆表示，由於製造業可創造優質機會，並帶動包括服務業在內的各產業部門發展，因此各國政府皆致力推動製造業回流，這次美中貿易衝突創造了台商返台的需求，請各部會務必化被動為主動，主動解決廠商提出的需求，並把優質台商吸引回來，以促進產業升級轉型，同時，透過台商回流帶動本土產業共同發展，重塑產業供應鏈完整性，進而提升經濟成長動能。

(中時 )

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