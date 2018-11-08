韓國瑜造勢會 攤販遭驅離 葉毓蘭：警勿當民進黨替罪羔羊

警察除在場開單取締攤販，更開始進行驅離，與攤販爆發衝突。(圖／取自中天新聞Yutube頻道)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜旗山造勢活動將在今晚美濃高美醫專登場，而附近攤販嗅到商機，晚會還沒開始時馬路上就湧現一群攤商，但卻在稍早傳出，警察除在場開單取締攤販，更開始進行驅離！對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭表示，為何警察連旗山攤商一點機會都不給？她呼籲，開罰單這種激怒現場民眾的政治任務，能免則免，別成為民進黨的替罪羔羊。

葉毓蘭今在臉書表示，親民愛民的民進黨政府，連給旗山攤商一點點小確幸的機會都不給？她指出，在都會區開單，是為保障合法的納稅商家權益，但有時候是因為攤商妨礙交通，但她質疑，「在高美醫專的這些攤商妨害了誰的利益？」。

她認為，每張罰單少則數百、多則數千，對攤商而言得賣多少根香腸、雞排？攤商何辜？葉毓蘭說，攤商收到罰單，絕對會把這筆帳算到小英、花媽、陳其邁頭上，她強調，要小心民進黨到時候遷怒栽贓，批警察擾民讓其邁的選票流失。

葉毓蘭說，希望高雄市警察局高層能夠聽到她的呼籲，在這種大型的集會場所，警察只要做好維護民眾安全的工作就好，開罰單這樣激怒現場民眾的政治任務，能免則免吧，葉毓蘭更向警察喊話，別成為民進黨的替罪羔羊，這是標準的有功沒賞、弄破要賠，事情鬧大了，「民進黨一定會賴給警察，要處罰開單驅離攤商的警察」。

對此，網友們紛紛留言批評，「民進黨的賤招」、「警察還不是被上面逼的」、「還讓不讓人活？」、「警察很可憐，政府很可惡」、「鄉下地方難得有人潮..」、「旗山分局應給攤販留一口飯吃」、「何苦為難攤販的賺錢機會」、「通緝犯抓不到，抓攤販」。

(中時電子報)

文章來源：葉毓蘭臉書

高雄》第二場號角響起！韓國瑜今晚造勢大旗山
高雄》韓國瑜網路聲量是造假？大數據秀給你看
賴揆：台商回流客製化單一窗口一… 丁守中參加2018第14屆IIP國際傑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。