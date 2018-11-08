韓國瑜造勢會 攤販遭驅離 葉毓蘭：警勿當民進黨替罪羔羊

2018年11月08日 17:19 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜旗山造勢活動將在今晚美濃高美醫專登場，而附近攤販嗅到商機，晚會還沒開始時馬路上就湧現一群攤商，但卻在稍早傳出，警察除在場開單取締攤販，更開始進行驅離！對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭表示，為何警察連旗山攤商一點機會都不給？她呼籲，開罰單這種激怒現場民眾的政治任務，能免則免，別成為民進黨的替罪羔羊。

葉毓蘭今在臉書表示，親民愛民的民進黨政府，連給旗山攤商一點點小確幸的機會都不給？她指出，在都會區開單，是為保障合法的納稅商家權益，但有時候是因為攤商妨礙交通，但她質疑，「在高美醫專的這些攤商妨害了誰的利益？」。

她認為，每張罰單少則數百、多則數千，對攤商而言得賣多少根香腸、雞排？攤商何辜？葉毓蘭說，攤商收到罰單，絕對會把這筆帳算到小英、花媽、陳其邁頭上，她強調，要小心民進黨到時候遷怒栽贓，批警察擾民讓其邁的選票流失。

葉毓蘭說，希望高雄市警察局高層能夠聽到她的呼籲，在這種大型的集會場所，警察只要做好維護民眾安全的工作就好，開罰單這樣激怒現場民眾的政治任務，能免則免吧，葉毓蘭更向警察喊話，別成為民進黨的替罪羔羊，這是標準的有功沒賞、弄破要賠，事情鬧大了，「民進黨一定會賴給警察，要處罰開單驅離攤商的警察」。

對此，網友們紛紛留言批評，「民進黨的賤招」、「警察還不是被上面逼的」、「還讓不讓人活？」、「警察很可憐，政府很可惡」、「鄉下地方難得有人潮..」、「旗山分局應給攤販留一口飯吃」、「何苦為難攤販的賺錢機會」、「通緝犯抓不到，抓攤販」。

(中時電子報)