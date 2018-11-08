湯唯拍片慘遭「割背留傷」 陸男星自曝如何狠心下手

2018年11月08日 16:58 中時 徐桐炘

2018金馬影展開幕片《地球最後的夜晚》記者會今在文華東方酒店舉行，導演畢贛和演員黃覺、李鴻其和陳永忠共同出席，該片演員陣容還包含湯唯和張艾嘉，黃覺在片中飾演湯唯的情人，他今大讚湯唯：「是我見過最專注的女演員之一。」他表示當時要拍一場湯唯背影有紅色傷痕的戲，化妝師畫的不夠像，湯唯直接說：「黃覺你幫我在路上撿個瓦片，畫在我背上吧，別人不敢動手，就說你來吧！」黃覺表示當時只能咬牙下手，最後傷口留在背上好幾天，湯唯也毫無抱怨。

該片入圍金馬最佳劇情長片等5項大獎，其中60分鐘一鏡到底的長鏡頭，經歷無數排練和驚險才完成，有懼高症的黃覺必須溜索下山，他感謝在片中客串一角的明道探班後，還貼心回台為他設計座椅的安全帶，張艾嘉則得拿著火炬等待黃覺出現，但一度被燙傷手，搭機離開前還跟畢贛開玩笑：「我出不了海關，因為指紋被燒掉了！」至於片中一來一往的桌球戲也是完全真實呈現，畢贛笑說：「我就給我弟200元，叫他幹掉黃覺就對了。」

畢贛一直選在家鄉貴州凱里拍攝，黃覺為該片在凱里住11個月，他搞笑說：「我以為在拍真人秀，第一天就把我扔到導演山上的外婆家。」李鴻其待2個月，拍了13場戲卻只露臉3個畫面，連和湯唯的暴力場面都被剪，他笑言：「畢贛說我是他第一個訂的演員，我以為是男主角呢！」但畢贛保證已將最珍貴精彩場面留下，其中李鴻其邊吃蘋果，邊涕淚縱橫的特寫鏡頭，確實令人印象深刻。

(中時 )