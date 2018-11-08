韓國瑜旗山造勢警察開單 她怒要高市警維安別找攤販碴

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中時

韓國瑜今晚在旗山造勢，預計將湧進大批人潮，許多攤販也打算趁此賺進荷包，不過，警方也藉此機會取締攤販，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭就在臉書調侃說，親民愛民的民進黨政府，連給旗山攤商一點點小確幸的機會都不給？

葉表示，實在不了解旗山分局的警察弟兄是得到什麼指示，需要這樣去狂開攤販的罰單？她說，在都會區開攤販罰單，有時是為了保障合法的商家權益(因為他們有繳稅)，有時是為了攤商妨礙交通，但是在高美醫專，這些攤商妨害了誰的利益？在這裡，他們只不過是提供臨時聚集的群眾有覓食之處所。每張罰單少則幾百，多則千餘，要賣多少條香腸、雞排，才能繳得起。

葉指出，來到場的攤商，只不過是逐人潮而流動，未必是韓粉，收到這張罰單，絕對會把這筆帳算到小英、花媽、其邁頭上，小心民進黨到時候遷怒栽贓，說就是警察擾民讓其邁的選票流失。

她表示，希望高雄市警察局的高層能夠聽到她的呼籲，在這種大型的集會場所，警察只要做好維護民眾安全的工作就好，至於開罰單這種激怒現場民眾的政治任務，能免則免吧。

最後，她語帶調侃的向員警喊話：唉唉唉，老師在講，你們有沒有在聽啊?別成為民進黨的替罪羔羊，這是標準的有功沒賞、弄破要賠，事情鬧大了，他們一定會賴給警察，要處罰開單驅離攤商的警察。

(中時 )

丁守中參加2018第14屆IIP國際傑… 高雄》旗山造勢場擠爆 韓粉衝破…

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