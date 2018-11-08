影》這算誠實？英王牌國腳假摔 拿12碼球賽後才道歉

曼城球星史特林（左）在左側禁區被草皮絆倒，卻非常自然的往前撲倒，就像是被一旁的礦工後衛馬夫延可（右）絆到一樣，騙到了裁判的12碼球判決。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

上季英超冠軍曼城8日在歐洲冠軍聯賽小組賽火力全開，於主場6比0痛宰烏克蘭冠軍隊頓涅次克礦工，但在英格蘭國家隊穿10號王牌球衣的史特林（Raheem Sterling）卻於賽後道歉，因為他在比賽中假摔，讓曼城拿到1顆12碼球。

狀況發生在比賽的第23分鐘，史特林帶球突入左側禁區，他想用左腳踢球卻踢到了草皮，卻非常自然的往前撲倒，就像是被一旁的礦工後衛馬夫延可（Mykola Matvyenko）絆到一樣，裁判卡塞（Viktor Kassai）也果真判罰了12碼。

「我當時想踢球，接著不知道發生什麼事情，我已經趴在地上了，」史特林賽後說：「我不覺得自己有被碰到，跌在地上是我自己的錯，為此我要向裁判及對手道歉。」

曼城當時已經領先1球，巴西前鋒傑蘇斯（Gabriel Jesus）操刀罰進那顆12碼球，隨後上演「帽子戲法」，讓曼城拿下大勝。

巴西前鋒傑蘇斯（右）上演帽子戲法，得意比出3的手勢。（路透）

曼城教頭瓜狄歐拉（Pep Guardiola）則說，當下他就知道是個誤判，也同情歐冠裁判還沒有「影像助理裁判」（VAR）系統來輔助改判。問題是，瓜帥和史特林都知道誤判，賽後道歉到底算不算誠實？

瓜帥也很坦白的說，即使知道是誤判，沒有球隊會在當下「坦白從寬」，放棄對己方有利的判決。

「是的，我們當下就知道那不是個12碼球，他（史特林）應該立刻去跟裁判承認嗎？也許吧，但上季利物浦的米爾納（James Milner）遇到類似狀況也沒有這樣做。」瓜帥說。

瓜帥表示，他不喜歡在那種狀況下進球。史特林就是被草皮絆倒，自己也搞不清楚狀況，關鍵是應該要有VAR。「裁判說他們需要更多協助，已經講很久了，他們也不想誤判。透過VAR，多花一點點時間，就可避免這樣的爭議。」

(中時電子報)

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