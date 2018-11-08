健康神救援!中華長照基金會赴霞雲部落義診

2018年11月08日 17:03 中時電子報 綜合報導

為落實照顧偏鄉居民醫療理念，財團法人中華長照暨偏鄉醫療基金會開拔前往桃園市復興區霞雲部落，並獲得包括五鼎生物科技捐助20台血糖機及相關測試針紙、康德隆生技提供免費電療舒壓服務、鍋家菜餐廳提供營養午餐、不具名善心人士捐款及捐助義診相關醫材，讓偏遠部落居民感受來自企業及善心人士的無私愛心，讓企業社會責任發揮的淋漓盡致。

尤其是，五鼎生技從網路上得知該基金會的義診訊息，掌握該部落居民因糖尿病未能即時控制，而有截肢遺憾之時，緊急聯絡中華長照暨偏鄉醫療基金會，願意立即提供20台血糖機及相關測試針、紙，讓偏鄉部落居民可以及早掌握體內血糖訊息，避免因高血糖失控，導致截肢遺憾，基金會董事長林俊輝表示，五鼎的義舉令人感動，也希望五鼎的拋磚引玉動作，發揮蝴蝶效應，讓所有上市、櫃公司跟隨，充分發揮企業社會責任，共同照顧需要被關懷的弱勢族群與偏鄉部落居民。

為何今年選上桃園復興區霞雲部落？優霞雲，泰雅語之意為兩溪會合處的平坦地，位於桃園市復興區北橫公路旁，擁有令人屏息的美景，但此地居民約六百人，因處偏鄉，醫療支援卻令人心疼。「身體是神的殿。」中華長照暨偏鄉醫療基金會攜手基督教極光教會日前在復興區舉辦「你的健康神救援」聯合義診，包括專業血液腫瘤科醫師田豐銘、內科醫師黃亮維、牙科醫生謝彥中及護理人員等近30位志工，為霞雲部落居民進行義診及衛教說明。

這次義診活動，包括身體檢查、牙醫診斷、衛教與教導體適能健康操，面對身體軟弱的居民，極光教會並為其做醫治禱告；翻滾毛孩團隊還帶來毛小孩和居民互動，大大安慰部落居民身心靈。

當得知部落居民有截肢及肺炎感染時，志工立刻緊急對外募集紙尿褲、醫療物資及營養品等，獲得五鼎生物科技、鍋家菜餐廳、康德隆生技的捐輸，為企業社會責任CSR樹立標竿。

中華長照暨偏鄉醫療基金會表示，在城鄉醫療資源原本就傾斜狀況下，加上超高齡社會已經來臨，原鄉在長照及醫療資源上更加需要外界關心及投入，透過此次義診活動，希望讓原住民部落長者及居民，能有正確健康觀念，並促進部落居民身體健康。

(中時電子報)