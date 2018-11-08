高雄》負數票協會民調：韓國瑜領先陳其邁在誤差範圍內

2018年11月08日 17:10 工商 崔慈悌

表格由負數票協會提供

高雄選情緊繃，負數票協會今天公布年底高雄市長選情民調，韓國瑜以40.4％支持率領先陳其邁的37.6％，雙方差距在誤差範圍內，如果選民可投反對票，韓國瑜仍然領先，但跟陳其邁的差距會縮小為1.2個百分點。

負數票協會是無政黨色彩的民間社團，在爭取選民有選擇投「反對」的基本人權，鼓勵所有支持此理念的民眾在負數票協會官網加入連署。

根據負數票協會委託艾普羅所做的民調，高雄市選民有40.4％支持韓國瑜，37.6％支持陳其邁，1.5％支持蘇盈貴，1.1％持璩美鳳，口有0.4％都不支持或投廢票， 9％表示不會去投票，10％無反應。

負數票協會理事長張天鷞表示，儘管韓國瑜領先陳其邁2.8個百分點，但差距在民調誤差範圍(±3.0)內，民調中也向高雄選民說明負數票選制，聽過負數票選制的高雄市選民有4.1％，沒有聽過者有95.9％，大多數的高雄市選民表示沒有聽過負數票選制。

如果選民有投反對票權利，支持韓國瑜的有32.8％、反對韓5.1％，兩者相減之後的淨支持率為27.7％；支持陳其邁則有32.5％，反對陳6％，淨支持率為26.5％，雙方差距縮小為1.2個百分點。

調查中也詢問高雄市選民，是否認同修法讓選民可以投反對票？有29.5％表示贊成，51.7％不贊成，另有18.7％未明確回答。從調查也發現，年輕人認同度較整體高。

張天鷞表示，反對不僅是基本人權，也是人民表達意見的重要管道，加入反對票選項後，中間選民除了被各候選人吸引去投正票支持外，也能選擇用反對票做為表示意見。投票率會提高。

他以這次高雄市民調為例，如果投票率增加1.1個百分點，那就代表2萬5千更多中間選民出來投票，在競爭激烈選區就有可能改變選舉結果，而政黨和候選人也必須選擇較中和合理的政治路線，以爭取支持。

張天鷞強調，聯合國秘書長選舉以及台北市的 I-Voting 都已經有反對票選項。有反對票選項的民意調查才能更清楚反映更多民意，呼籲未來民意調查中也能加入反對票選項。

(工商 )