巴西金屬樂團火神安格拉 11／11台北開唱

2018年11月08日 17:16 中時 潘鈺楨

全球知名的Angra火神安格拉樂團11月11日將在台北開唱！火神安格拉樂團是巴西金屬樂團的代名詞，音樂有如煉金術般，豐富的音樂色彩，獨特又多元的音樂內容，快歌有如熱情如火的森巴舞、慢歌就像柔和舒暢的巴薩諾瓦，既經典又慵具特色，非常適合個性派的人追隨。

1994年火神安格拉樂團頂盛時期的EP單曲「Angels Cry」，在日本樂壇締造了10萬張銷售量。在巴西老字號音樂雜誌《Rock Brigade》的讀者投票評選報告結果，火神安格拉樂團奪得了最佳新樂團、最佳專輯、最佳歌手、最佳專輯封面和最佳鍵盤手等獎項，受到世界重量級知名樂團如KISS、BLACK SABBATH、SLAYER的青睞，開始與他們進行歐洲的巡演。

2018年成立了26年的火神安格拉樂團，在吉他手Rafael Bittencourt帶領下，創作出科幻小說般的概念專輯《ØMNI》，拉丁語的意思是「全部」，描述人工智慧勢不可擋的狂潮，未來將改變人類的感知和認知。2018年完成歐洲、南美、北美超過百餘場的巡演之後，火神安格拉樂團即將來到亞洲日本、韓國、台灣完成世界巡演的拼圖。Angra 火神安格拉台北演唱會於11月11日星期日假公館TheWall科幻上演，售票請洽狂人音樂和KKTIX售票網。

(中時 )