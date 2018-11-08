幼兒型流感疫苗施打數 比去年同期少3萬

2018年11月08日 17:37 中時 林周義

衛福部部長陳時中。（林周義攝）

疫苗異常事件爆發後，流感疫苗的施打受到影響。 立委王育敏今（8日）於衛環委員會中表示，幼兒型流感疫苗的施打數，比去年同期落後3萬劑。因近日發生未接種疫苗的流感死亡案例，3歲以下的幼兒又缺乏保護力，王育敏對疫情感到擔心，提醒衛福部不要只是嘴上說說，應增加民眾的施打信心。

疾管署上星期公布2起流感死亡案例，分別為北部65歲婦人，及南部8歲女童，兩人都未接種流感疫苗，並在病發後兩日過世。王育敏表示，疫苗製劑出現問題，導致民眾有疑慮又不敢接種。在疫苗出包的衝擊下，幼兒的施打狀況與去年同期相比已落後3萬劑。

王育敏表示，3歲以下的幼兒缺乏保護力，許多家長因沒信心不敢接種疫苗，流感疫情恐持續擴大。如今衛福部面臨防疫工作的嚴峻挑戰，應努力提高民眾的疫苗施打率，而非嘴上說說。

衛福部部長陳時中表示，上星期因流感而就醫的人數約5萬人，為低中的程度，並無立委所擔心的疫情急速升溫狀況。他強調，國光、賽諾菲疫苗的製程都依標準進行，異常的原因出於載具（針筒），而非藥劑本身，且兩批疫苗均已全數停用。

「每一隻（疫苗）出來都會自動地scan，基本上都會被篩掉」，陳時中表示，因醫護人員需三讀五對，即便異常疫苗在前項步驟沒被篩出，醫護人員仍會在施打前進行檢查。他提醒，歷年的流感死亡案例中，8成的原因都出在沒有接種疫苗，呼籲民眾儘快施打。

(中時 )