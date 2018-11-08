北醫引進機器人步態訓練系統 助病童無法行走病童踏出第一步

2018年11月08日 17:39 中時 魏怡嘉

9歲的小欣因重度腦性麻痺四肢失去控制能力，從小只能坐輪椅，另一位5歲的小圓則因腫瘤影響下肢無法走路，所幸兩人透過北醫Lokomat機器人步態訓練系統，跟著機器人一步步學走路，從原本需要別人協助才能站立，如今兩人已能自行站立，漫長的復健之路也透出曙光，同時也鼓勵其他病童不要放棄。

北醫復健醫學部主任康峻宏表示，全台約有16％兒童因腫瘤、精神疾患或神經系統疾患，需要透過復健協助，近年隨著先進科技導入醫療照護，也為過去治療、訓練困難的病童，灌注新的希望。北醫因而引進兒童機器人步態訓練系統，即運用神經可塑性的原理，利用電腦控制模擬正常步態模式，協助病患移動雙腳步行，還可依照個人需求調整步行速度、體重支持的重量、機器協助力等，讓病患反覆不斷的練習行走，讓神經記憶、學習走路或重新學習行走的感覺。

北醫復健部主治醫師曾頌惠表示，原則上，所有步態不良的患者病患都適合接受機器人步態訓練，但以腦中風、脊髓損傷、腦外傷、腦性麻痺、多發性硬化症與其他骨骼肌肉神經系統疾病病患最常見，神經具有可塑性，可藉由高強度、高重複性且正確的練習，不斷改變與適應，使損傷的神經恢復功能，也就是「熟能生巧」。

3年前因緣際會得知北醫有機器人步態訓練系統，3年來逾百次的訓練，由於小欣的堅持與努力，讓她從無法站立，到如今能僅需一人在旁陪同即能自行站立，她正一步步邁向夢想，希望在小學三年級時能靠著自己的力量跨步前行。

曾頌惠醫師指出，神經與骨骼肌肉損傷期的黃金恢復期1年，透過機器人步態訓練積極介入治療，可縮短行走訓練時間約1至1個半月，病患接受1個月的短期訓練可提升下肢肌力、心肺功能以及改善關節活動度、3至6個月的長期訓練能提升步行能力、步態對稱性以及動態平衡能力，對於不曾會正常走路的腦性麻痺兒童而言，訓練的時間可能要更持久，未來盼能有機會讓更多孩童受惠。

(中時 )