釋憲後首例 「她們」請求同婚登記敗訴定讞

示意圖（本報系資料照）

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中時

女同志伴侶方敏、林于立4年前向戶政事務所申請結婚登記被拒，她們不服提起行政訴訟，最高行政法院維持原審判決，認定大法官會議雖作成解釋，但是指明年5月24日起同性伴可辦理結婚登記，在此修法期限屆前仍無法申請登記，判2人敗訴定讞。

去年5月大法官會議作成解釋，認為民法關於婚姻規定，沒有保障相同性別者的婚姻自由權及平等權屬違憲，相關機關應在2年內完成修法或制定，逾期未完成、從2019年5月24日起同性伴侶可向戶政機關辦理結婚登記。

本件官司導因方女與林女在2014年8月1日檢附戶籍登記申請書，及證人簽名的結婚書約等資料，向台北市中正區戶政事務所申請辦理同性結婚登記，但遭戶政事務以「一男一女才能登記」為由，駁回聲請，她們不服經訴願後提起行政訴訟。

北高行政法院認為，大法官會議已認定民法上合法婚姻為「一男一女」結合、同性婚姻非合法婚姻屬違憲，中正區戶政事務所禁止同婚登記的處分是違法，應予撤銷。

合議庭表示，大法官會議要求「2年內修法」是立法機關的權責，縱有立法漏洞，但法院不可在本件官司越權逕為填補處理，由於同性別之婚姻制度尚未立法訂定或修訂，在無明文立法的情事下，法院無法命戶政機關准方女與林女結婚登記。案經上訴，最高行政法院駁回定讞。

(中時 )

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